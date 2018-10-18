«Металлолом нынче в цене»: в Сети посмеялись над подарком США Украине

Россиян насмешило намерение США подарить Украине ненужные фрегаты.

Накануне «Украинский милитаристский портал» сообщил, что США предложили Украине военно-техническую помощь, подразумевающую среди прочего передачу нескольких фрегатов типа «Оливер Хазард Перри», которые ныне стоят на вооружении американских Военно-морских сил.

«Хочешь разорить небольшую страну — подари ей крейсер», — напомнил в твиттере один из россиян изречение, приписываемое Уинстону Черчиллю.

По его словам, Украину разорит и фрегат, так как и за его содержание стране придется немало платить.

Примерно о том же изданию «the Бабель» заявил командир Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко . По его словам, предложение США еще не принято, так как «надо все просчитать», в том числе цену ремонта и эксплуатации.

«Ну а что, считаю — правильно. Пусть занимаются утилизацией», — пошутил другой россиянин.

По его словам, это полезно для экологии и выгодно, так как «металлолом нынче в цене».

Впрочем, некоторые россияне отнеслись к новости серьезнее. По словам одного из них, бывшим в употреблении фрегатам и не придется далеко плавать после поступления на вооружение Украины — корабли станут боевой плавучей платформой для запуска противокорабельных крылатых ракет «Гарпун».