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В Сети посмеялись над подарком США Украине
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«Металлолом нынче в цене»: в Сети посмеялись над подарком США Украине 

Рамблер + ещё 9 17 часов назад
Фото: globallookpress.com
Россиян насмешило намерение США подарить Украине ненужные фрегаты.
Накануне «Украинский милитаристский портал» сообщил, что США предложили Украине военно-техническую помощь, подразумевающую среди прочего передачу нескольких фрегатов типа «Оливер Хазард Перри», которые ныне стоят на вооружении американских Военно-морских сил.
«Хочешь разорить небольшую страну — подари ей крейсер», — напомнил в твиттере один из россиян изречение, приписываемое Уинстону Черчиллю.
По его словам, Украину разорит и фрегат, так как и за его содержание стране придется немало платить.
Примерно о том же изданию «the Бабель» заявил командир Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко. По его словам, предложение США еще не принято, так как «надо все просчитать», в том числе цену ремонта и эксплуатации.
«Ну а что, считаю — правильно. Пусть занимаются утилизацией», — пошутил другой россиянин.
По его словам, это полезно для экологии и выгодно, так как «металлолом нынче в цене».
Впрочем, некоторые россияне отнеслись к новости серьезнее. По словам одного из них, бывшим в употреблении фрегатам и не придется далеко плавать после поступления на вооружение Украины — корабли станут боевой плавучей платформой для запуска противокорабельных крылатых ракет «Гарпун».
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