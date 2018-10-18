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Редкая снайперская винтовка замечена в Йемене
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Редкая и дорогая снайперская винтовка СВУ-А замечена в Йемене 

Российская Газета 18 октября 2018
Фото: соцсети
СВУ-А (ОЦ-03А) создана на базе знаменитой СВД и имеет компоновочную схему булл-пап, позволившую значительно сократить длину оружия.
Еще одной особенностью винтовки является способность вести автоматический огонь. Максимальная скорострельность достигает 650 выстрелов в минуту.
Винтовка может снаряжаться магазинами емкостью на 10, 20 и 30 патронов. Начальная скорость пули — 800 м/с.
Хотя прицельная дальность стрельбы указывается около 800 м., наиболее эффективное поражение целей может осуществляться на дистанции в 400 м. СВУ-А весит около 6 кг.
По некоторым данным, Йемен стал первой страной, куда было поставлено это довольно-таки редкое оружие. Судя по тому, что СВУ-А предлагают к продаже за немалую сумму — 13000 долларов, оно там высоко ценится.
Как уже сообщал спецпроект "РГ: Русское оружие", Йемен также закупал у российских производителей снайперские винтовки 12,7-мм ОСВ-96 "Взломщик", пулеметы РПК-203, "Печенег" и "Корд". Они хорошо себя показали во время боевых действий в горно-пустынной местности.
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