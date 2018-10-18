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Ядерные объекты Калининградской области ожили
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Девушка отказалась уступать дорогу Лукашенко

Ядерные объекты Калининградской области ожили 

Lenta.ru + ещё 6 18 октября 2018
Фото: Изображение: Institute for Scientific Information
Российские военные модернизируют ядерные объекты в Калининградской области, сообщает CNN.
Американский телеканал заявил о строительных работах на 40 бункерах в районе города Приморск, где находится второй по величине порт России на Балтийском море, и возведении дорожной инфраструктуры на подъезде к военной базе «Чкаловск» к северу от Калининграда, где базируются самолеты морской авиации Балтийского флота. Также отмечается активность в районе Черняховска, куда, по данным CNN, в феврале были доставлены ракетные комплексы «Искандер».
Подобные выводы CNN сделал, проанализировав спутниковые снимки компании ImageSat International, полученные с 19 июля по 1 октября.
Командующий ВМС США в Европе и Африке Джеймс Фогго заверил телеканал в том, что усиление российских позиций в Калининградской области не остановит НАТО, где неоднократно заявляли о нарушении Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В США полагают, что Россия скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М», являющейся сухопутным вариантом ракеты морского базирования «Калибр-НК» (дальностью действия до 1400 километров). В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия до 5500 километров, а не 500 километров, как заявляет Минобороны России.
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