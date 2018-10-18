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Москвич хотел продать Украине запчасти от истребителей
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Москвич получил 3 года колонии за продажу на Украину запчастей для истребителей 

Газета.Ru + ещё 13 53 минуты назад
В Москве суд приговорил местного жителя к трем годам колонии за попытку продать на Украину запчасти для истребителей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
В ведомстве уточнили, что москвича задержали с поличным при попытке передачи запчастей к боевым самолетам МиГ-29 и Су-27 курьеру с целью их переправки на территорию Украины.
Мужчина был осужден по статье "Приготовление и покушение на контрабанду материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иной военной техники".
Ранее житель Хабаровска получил два года колонии за махинации с обезьянами и енотами.
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