Москвич хотел продать Украине запчасти от истребителей

Москвич получил 3 года колонии за продажу на Украину запчастей для истребителей

В ведомстве уточнили, что москвича задержали с поличным при попытке передачи запчастей к боевым самолетам МиГ-29 и Су-27 курьеру с целью их переправки на территорию Украины.

Мужчина был осужден по статье "Приготовление и покушение на контрабанду материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании иной военной техники".

Ранее житель Хабаровска получил два года колонии за махинации с обезьянами и енотами.