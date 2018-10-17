РФ «перепрошьет» израильские F-16

Россия «перепрошьет» израильские F-16

Такая ПВО предполагает совместную работу с системами РЭБ, для чего в Сирии планируется создать разведывательно-помеховоогневые комплексы, которые благодаря современным АСУ оперативно отследят передвижение самолетов потенциальных противников. «Еще до поставки С-300 в регион мы говорили, что вместе с ними придут свои радиолокационные системы и средства», — пояснил советник.

Михеев отметил, что возможности АСУ включают «воздействие на базу данных объекта противника». «На деле это выглядит так: загружаем в нее некорректную ориентацию — подменяем созвездие спутников, по которым она идет к цели», — уточнил советник. По его словам, «можно вообще перепрошить вражеский объект и таким образом вообще избежать атаки противника».

Говоря о действиях по отношению к «чужому» самолету, Михеев отметил, что «если мы понимаем, что цели у него неблаговидные, тогда мы начинаем электронное воздействие: лишаем его связи, навигации, локации, управления, передачи данных».

«Система предупреждения у F-16 (основной истребитель ВВС Израиля — прим. «Ленты.ру») даст знать летчику, что он на мушке. После повторного, более настойчивого предупреждения о вхождении в опасную зону у него будут блокированы все системы управления. Если и тогда останутся намерения продолжить угрожающие действия — уже возможно применение оружия по нему», — заявил Михеев.

В октябре Россия завершила поставки в Сирию трех дивизионов С-300, каждый из которых включает восемь пусковых установок. Поставки вызваны инцидентом, произошедшим в сентябре, когда российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16 Fighting Falcon. В России полагают, что С-300 укрепит сирийскую оборону.