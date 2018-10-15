Названы сроки создания С-700

Системы С-700 могут вообще не появиться в России , тогда как вопрос о создании С-600, которые должны заменить новейшие С-500, станет актуальным не ранее, чем через пять лет, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков

«С-500 только выходит на создание серийного производства. Понятное дело, должна пройти определенная временная отметка, его эксплуатация в войсках. Например, отметка в пять-десять лет. После этого могут быть пересмотрены планы по воздушно-космической обороне, то есть комплектование составов комплексов, размещение. И, может быть, тогда встанет вопрос о каком-то новом комплексе», — сказал специалист.

Такие комплексы, как С-700, отмечает собеседник, «появятся лишь в далекой перспективе, если вообще появятся» и, возможно, «будут по-другому называться, или появится что-то другое». Комплексы, заметил эксперт, создавались в определенной последовательности: С-75, С-125, С-200, С-300 и С-400, а также С-500, работа над которым находится на завершающей стадии.

По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, С-700 может появиться через 25-30 лет, и будет лазерной системой противоракетной обороны с боевыми платформами, размещаемыми в ближнем космосе.

Госдуме Ранее глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на вооружении ВС РФ стоят не только системы С-300 и С-400, но и С-500, С-600 и С-700. Последняя, по словам политика, «может всю планету закрыть, и ни один самолет не поднимется в воздух».

Подвижный ракетный зенитный комплекс С-75 принят на вооружение в СССР в 1957 году.