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Израиль возобновил полеты F-35
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Израиль возобновил полеты F-35 после аварии в США 

РИА Новости + ещё 3 32 минуты назад
Фото: AFP 2018 / Thomas Coex
Военно-воздушные силы Израиля возобновляют полеты истребителей пятого поколения F-35, проверив их исправность после крушения однотипной машины в США, сообщила армейская пресс-служба.
Заказав в США 50 и получив по меньшей мере девять таких самолетов, Израиль остается единственным их обладателем на Ближнем Востоке и первым в мире применил их в бою.
"Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин принял решение вернуть F-35I в полноценную эксплуатацию после технической инспекции всех таких самолетов", — сказано в пресс-релизе.
Причиной проверок с приостановкой полетов стало крушение, которое потерпел в начале сентября в штате Южная Каролина F-35B корпуса морской пехоты США.
"Мы подчеркиваем, что авария произошла с модификацией B, которой нет на вооружении ВВС Израиля", — пояснили израильские военные.
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