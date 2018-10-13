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У России возникли проблемы с гиперзвуковым оружием
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Углеволокно подвело: что не так с гиперзвуковым оружием в России 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Defence.Ru
Москва ищет новый источник для производства компонентов из углеродного волокна для продолжения развития программы гиперзвукового оружия, о котором говорил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Об этом сообщают американские СМИ. Ранее CNBC утверждал, что российский атомный подводный флот, который оснащен гиперзвуковыми ракетами, будет приведен в боевую готовность к 2024 году.
У Россия появились проблемы с развитием программы гиперзвукового оружия, о котором говорил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 1 марта нынешнего года, передает телеканал CNBC со ссылкой на источники в американской разведке.
Речь идет о гиперзвуковой ракете «Авангард». По данным CNBC, Россия в настоящий момент ищет новый источник для производства компонентов из углеродного волокна, поскольку нынешние ресурсы считает ненадежными.
В то же время выполнение программы по производству таких ракет стоит в приоритете, поэтому ракеты к 2020 году все же должны быть готовы к эксплуатации, отмечают источники телеканала.
«Корпус гиперзвукового планирующего аппарата не может выдержать нагрева при повторном входе [в атмосферу], поэтому происходит отказ внутренних систем», — цитирует CNBC источник.
В сообщении указывается также, что Россия рассчитывает, что в течение года компоненты из углеволокна будут произведены, передает ФАН.
Месяцем ранее CNBC также со ссылкой на собственные источники в разведке США сообщал, что  российский атомный подводный флот, оснащенный гиперзвуковыми ракетами, будет приведен в боевую готовность к 2024 году.
В материале также отмечается, что к этому сроку планируется увеличить количество новейших субмарин до восьми.
В том же месяце глава Северного командования ВС США и командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси заявил, что территория США уязвима перед новейшим оружием, которым располагают некоторые гипотетические противники Вашингтона, передает НСН.
«Ситуация с безопасностью меняется. Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории», — заявил генерал на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США.
В августе нынешнего года начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леоновна форуме «Армия-2018» сообщил журналистам, что в России разрабатывается новейшее оружие для систем противовоздушной обороны. Он отметил, что речь идет о работе над созданием комплексов, основанных на разных физических принципах.
«Здесь и методы активной и пассивной локации, самонаведение, наведение по лазерам. Идут разработки оружия на новых физических принципах», — подчеркнул Леонов.
Военный привел в пример Смоленскую академию ПВО, представившую на форуме семь научных работ по радиолокации и электродинамике. По словам представителя Минобороны, все это «позволяет создать макеты новых образцов вооружения, которые дальше будут использоваться в науке и создают большой задел в разработке учебно-тренировочных средств».
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