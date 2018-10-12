Эстония закупит противотанковое оружие за €40 млн

Центр оборонных инвестиций Эстонии в пятницу объявил о проведении тендера на покупку дальнобойных противотанковых систем стоимостью €40 млн, сообщает Postimees.

В рамках тендера предполагается закупить по меньшей мере 18 систем с боеприпасами, а также дополнительным снаряжением, технической поддержкой и обучением персонала.

Дальность действия приобретаемой противотанковой системы должна составлять не менее 4000 метров. Также она должна поражать цели, находящиеся в укрытии.

Ранее сообщалось, что в Эстонских войсках появится киберкомандование.