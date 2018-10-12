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Эстония закупит противотанковое оружие за €40 млн
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Эстония закупит противотанковое оружие за €40 млн 

RT на русском + ещё 3 7 часов назад
Фото: usarmy Twitter
Центр оборонных инвестиций Эстонии в пятницу объявил о проведении тендера на покупку дальнобойных противотанковых систем стоимостью €40 млн, сообщает Postimees.
В рамках тендера предполагается закупить по меньшей мере 18 систем с боеприпасами, а также дополнительным снаряжением, технической поддержкой и обучением персонала.
Дальность действия приобретаемой противотанковой системы должна составлять не менее 4000 метров. Также она должна поражать цели, находящиеся в укрытии.
Ранее сообщалось, что в Эстонских войсках появится киберкомандование.
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