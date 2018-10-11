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Минобороны провело «ядерные» учения
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Минобороны провело учения ядерных сил 

Рамблер 55 минут назад
Минобороны РФ по поручению главнокомандующего президента России Владимира Путина провело учения стратегических ядерных сил, передает RT со ссылкой на сообщение Минобороны.
В ходе учений осуществлены учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей, а также самолётами дальней авиации, действовавшими с аэродромов Энгельс, Украинка и Шайковка.
Все учебные цели были поражены, говорится в сообщении Минобороны.
В ходе учений были задействованы полигоны Кура, Чижа, Пембой и Теректа.
В свою очередь, единая космическая система и наземные радиолокационные станции своевременно обнаружили все пуски ракет, отметили в ведомстве.
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