Минобороны провело «ядерные» учения

Минобороны провело учения ядерных сил

Минобороны РФ по поручению главнокомандующего президента России Владимира Путина провело учения стратегических ядерных сил, передает RT со ссылкой на сообщение Минобороны.

В ходе учений осуществлены учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей, а также самолётами дальней авиации, действовавшими с аэродромов Энгельс, Украинка и Шайковка.

Все учебные цели были поражены, говорится в сообщении Минобороны.

В ходе учений были задействованы полигоны Кура, Чижа, Пембой и Теректа.

В свою очередь, единая космическая система и наземные радиолокационные станции своевременно обнаружили все пуски ракет, отметили в ведомстве.