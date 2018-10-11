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США запретили все полеты F-35
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США запретили все полеты F-35 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Полеты всех истребителей пятого поколения F-35, состоящих на вооружении США и других стран, запретили на время массовой проверки машин. Об этом сообщает издание Military Times в четверг, 11 октября, со ссылкой на заявление управления совместных программ F-35 Lightning II.
«Службы США и их иностранные партнеры временно приостановили полеты F-35 для проверки топливной трубки внутри двигателей машин», — говорится в заявлении.
Отмечается, что данное решение было принято после первого крушения F-35, которое произошло 28 сентября в американском штате Южная Каролина.
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