Истребители НАТО на Украине испытали С-300

Совместная делегация США и Израиля тайно посещала Украину, где ознакомилась с несколькими образцами наиболее важных вооружений, включая ракеты комплексов противовоздушной обороны С-300. Об этом говорится в публикации вьетнамского портале Soha News.

По данным издания, украинские специалисты рассказали членам делегации о тактико-технических характеристиках имеющихся в распоряжении страны С-300 и предложили отправить на Украину американские и израильские истребители, которые бы в ходе учений оценили возможности системы.

Реагируя на угрозу российских ПВО в Сирии, США отправили для участия в учениях на Украине 18 истребителей четвертого поколения F-15C Eagle, а Израиль — несколько летчиков, которые, воспользовавшись американскими самолетами, получили возможность испытать С-300.

Отдельно издание упоминает поставку Украиной в США мобильной радиолокационной станции 36Д6М1-1, технологии которой использовались в С-300, а также уверенность украинских специалистов в том, что характеристики имеющихся на Украине зенитных ракетных комплексов принципиально не отличаются от параметров полученных Сирией от России систем модификации С-300ПМУ2.

Soha News заключает, что анализ возможностей С-300, обусловленный взаимодействием с украинской стороной, убедил израильское военное руководство в неуязвимости и преимуществе малозаметных истребители пятого поколения F-35 Lightning II при столкновении с сирийскими С-300.

Портал подчеркивает, что Москва недовольна подобными действиями Киева, которые ослабляют военные возможности Дамаска. С другой стороны, инициативы Украины, направленные на любое противодействие России, нетрудно понять, поскольку в настоящее время первая страна считает вторую своим главным врагом.

Американские истребители F-15C Eagle впервые прибыли на территорию Украины 6 октября. В Киеве и Вашингтоне заявляют, что самолеты задействованы в международных учениях Clear Sky 2018. В мероприятии принимают участие девять стран, восемь из которых, кроме Украины, являются членами НАТО.

В том же месяце министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби отметил, что возможности С-300 давно учитываются Израилем при стратегическом планировании.

Тогда же Россия отправила в Сирию четыре пусковые установки С-300. Решение о поставке было принято после инцидента, произошедшего в сентябре, когда российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16 Fighting Falcon. В России полагают, что С-300 укрепит сирийскую оборону.

Трехкоординатная радиолокационная станция сантиметрового диапазона 36Д6М1-1 предназначена для обнаружения, распознавания и сопровождения воздушных целей на средних и малых высотах в условиях интенсивного применения противником активных и пассивных помех. Производителем радара 36Д6М1-1 выступает украинский научно-производственный комплекс «Искра». Последняя модернизация станции, отправленной в декабре 2017 года в США, позволяет обнаруживать малоразмерные цели. Поставке противодействовала «Компания Инновационные технологии», которая, согласно украинской стороне, представляет российские интересы.