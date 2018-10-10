Американцы «проспали» военный рывок России

Американский генерал признал превосходство российского вооружения

Task & Purpose . Новейшее вооружение России превосходит большинство аналогичных американских систем. Об этом заявил руководитель командования армии США по перспективным разработкам (US Army Futures Command) генерал Джон Мюррей , сообщает портал

По его словам, Пентагон провел исследование, посвященное российским военным разработкам следующего поколения, и полученные результаты стали для американцев своего рода "сигналом к пробуждению". Отдельно генерал остановился на артиллерийских системах и ракетах класса "воздух — воздух". В первом случае Джона Мюррея поразило объединение артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, которые используются для наведения на цель и корректировки огня, во втором — дальность новых ракет, которые могут без труда уничтожать самолеты поддержки, находящиеся за линией фронта, а также эффективно ограничивать доступ в воздушное пространство страны.

В результате была пересмотрена стратегия национальной обороны США, акцент в которой теперь делается на гипотетическом противостоянии с равными по силе странами, такими как Россия и Китай, тогда как в предыдущие годы внимание было сосредоточено на локальных операциях против заведомо более слабых соперников. Именно этот дисбаланс и привел к тому, что США "проспали" технологический рывок других держав.

В качестве ответа Мюррей назвал программу создания нового артиллерийского орудия ERCA. Последние испытания показали, что оно способно поражать цели на расстоянии в 62 километра. Вместе с тем Россия по-прежнему имеет преимущество по дальности стрельбы (к примеру, 152-миллиметровая гаубица "Коалиция-СВ" бьет на расстояние в 70 километров) и количеству пушек. Американцы ставят перед собой цель достичь тех же результатов и даже превзойти их.