С чего начинались «Сатана» и «Сармат»

70 лет назад, 10 октября 1948 года, был произведен первый успешный пуск баллистической ракеты дальнего действия Р-1 — той самой обрусевшей «Фау-2». Через семь десятилетий с полигона Плесецк произведены бросковые запуски новейшей МБР «Сармат» — наследницы знаменитой «Сатаны», Р-36М2. Оба этих события неразрывно связаны, если проследить историю создания ракетного оружия в России

Первая отечественная ракета Р-1 и Р-36М2, которую должен заменить «Сармат», имеют общее происхождение: обе производились на одном и том же предприятии — заводе № 586 (позднее Южный машиностроительный завод — Южмаш) в Днепропетровске (ныне — город Днепр).

Любой, кто интересуется историей отечественного ракетостроения, не забывает «О вопросах реактивного вооружения» — том самом постановлении Совета Министров СССР № 1017-419сс, подписанном 13 мая 1946 года. Этот исторический документ стал отправной точкой в послевоенном развитии ракетной отрасли. Еще через три дня министр вооружения и зампредседателя Спецкомитета по реактивной технике при Совмине СССР Дмитрий Устинов подписывает приказ о создании НИИ-88, ставшего головным ракетным исследовательским институтом страны (ныне Ракетно-космическая корпорация «Энергия» ). А 9 августа 1946 года следует очередной приказ Устинова: Сергей Павлович Королев официально назначается главным конструктором «изделия № 1» — баллистической ракеты дальнего действия (БРДД).

Судьба «единички» не была гладкой. Военные категорически отказывалась принимать первую отечественную БРДД на вооружение, ссылаясь на ее низкую эффективность:

«Летает недалеко, да и неточно».

Однажды этот вопрос даже обсуждался в Кремле с участием Сталина. Глава государства поддержал присутствовавших маршалов и генералов:

«Оружие с такими характеристиками нам не нужно».

Казалось, ракетному оружию и замыслам Королева вынесен приговор. Генералитет готовился праздновать победу над ракетчиками, а Сталин продолжил свои рассуждения:

«…но я считаю, что у ракетной техники большое будущее. Ракету надо принимать на вооружение. И пусть товарищи военные приобретают опыт в эксплуатации ракет. Давайте попросим товарища Королева сделать следующую ракету более точной, чтобы не огорчать наших военных…»

Постановлением СМ СССР от 25 ноября 1950 года ракету Р-1 приняли на вооружение, а в 1952-м БРДД была запущена в серийное производство на заводе № 586 в Днепропетровске.

Место, где будут производить Р-1, искала правительственная комиссия во главе с министром Устиновым. Он рассчитывал подобрать мощный и перспективный завод из любого ведомства, желательно сравнительно молодой — для облегчения «экспроприации» и перепрофилирования. Для перевода в ракетную отрасль был выбран автозавод в Днепропетровске, где только-только освоили производство автокранов и даже амфибий. Так благодаря решению комиссии Устинова малоизвестное производство со временем превратится в известное всему миру крупнейшее ракетостроительное предприятие — Южный машиностроительный завод, а вместе с КБ «Южное» — в один из самых мощных ракетных центров в мире.

Академик В. Ф. Уткин — создатель «Сатаны» и генеральный директор КБ «Южное» — вспоминал, как автозавод превращался в ракетостроительное предприятие, где в начале 1950-х годов налаживалось серийное производство первой баллистической ракеты дальнего действия Р-1, а десятилетия спустя разрабатывались мощнейшие ракетные комплексы Р-36. И не только они…

Семь ракет в сутки

Освоение Р-1 шло чрезвычайно трудно, как каждое новое и сложное дело.

«Поначалу для «единички» надо было сделать всю техническую документацию под серийное производство, — рассказывал Виктор Уткин. — Потихоньку меняли технические условия, вводили некоторые усовершенствования. Это была великолепная школа. Так что работа над Р-1 — это серьезная и важная ступень в развитии нашей ракетной техники, и ни в коем случае ее роль в истории преуменьшать не следует».

Темпы производства ракет задавались фантастические. Постановлением Совета Министров СССР от 1 июня 1951 года завод № 586 должен был выпустить до конца 1951 года 70 ракет Р-1, в 1952-м — 230, в 1953-м — 700, в 1954-м — 2500 ракет.

Почти семь ракет в сутки! За выполнение плана персональную ответственность несло руководство завода № 586, но планы и сроки срывались, ракеты продолжали «капризничать».

Чтобы наладить серийный выпуск ракет — «автомобилей вертикального взлета» — министр Устинов привез в Днепропетровск руководящий состав Министерства вооружения, закрепив их за основными цехами. Вместе с начальниками цехов они несли полную ответственность за выполнение суточных заданий. Почти восемь месяцев «устиновский десант» делал все возможное и невозможное, чтобы заработал первый в стране серийный ракетный завод.

Министр Устинов установил на заводе № 586 жесточайший режим. Как вспоминал Л. В. Смирнов, возглавлявший предприятие с июня 1952-го по март 1961 года, рабочий день завершался в 11–12 часов ночи оперативкой, которая иногда длилась несколько часов.

«Мы были моложе Дмитрия Федоровича, но с трудом выдерживали его темпы, — поражался Смирнов. — Таков был стиль руководства нашего министра. Он часто вызывал на завод Королева, Глушко и других разработчиков различных систем, устраивал им грандиозные «разносы», а подчас отчитывал, как мальчишек. Они жили на заводе месяцами».

Конечно, основная тяжесть освоения серийного производства первых ракет ложилась на заводских специалистов и конструкторов. Академик Уткин считал, что именно в эти годы наши первые ракетостроители смогли понять размах новой отрасли.

«Мы увидели, что необходимо развивать двигательное направление, создавать принципиально новые системы управления, организовывать новейшие производства, исследовательские институты, испытательные стенды… У Р-2 ничего общего с «Фау-2» уже не было», — утверждал Виктор Федорович.

И все же преемственность между Р-1 и последней разработанной на Южмаше МБР Р-36М2 имеется.

«Блестящее достижение советской технологии»

Ракетный комплекс Р-36М2 (РС-20В) «Воевода» и его ранние модификации (по классификации НАТО — SS-18, Satan) также создавались днепропетровским КБ «Южное». Первый ракетный полк, вооруженный МБР Р-36М2, заступил на боевое дежурство 30 июля 1988 года, а 11 августа комплекс был принят на вооружение.

Академик Уткин утверждал, что Р-36М — очень эффективный комплекс, приводил в пример мнение американских экспертов: «МБР СС-18 является одной из самых крупных и высокоэффективных систем подобного типа. Блестящее достижение советской военной технологии». По его мнению, американцы так и не смогли придумать надежную, приемлемую по стоимости систему, которая могла бы сдерживать «Воеводу».

Сегодня РВСН располагают 46 ракетами Р-36М и Р-36М2, срок эксплуатации которых регулярно продлевается. Но рано или поздно этот ракетный комплекс придется снимать с вооружения. Ведь его техническим сопровождением до недавнего времени продолжали заниматься изготовители-днепропетровцы, а из-за нынешних российско-украинских отношений такая работа просто невозможна.

Говоря об этой ракете, на Западе со страхом произносят: «Сатана». Наши ракетчики уважительно именуют этот ракетный комплекс «Воеводой». Теперь его планируют заменить «Сарматом» (РС-28), которого натовские генералы уже окрестили «Сатаной-2».

«Мы назвали его «Сармат»

Напомним, что широко о РС-28 заговорили весной этого года, когда Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию сказал:

«Мы приступили к разработке нового поколения ракет. В настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начало активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой». «Мы назвали его „Сармат“, — подчеркнул глава государства.

К этому времени уже было известно, что разработчиком РС-28 является Государственный ракетный центр им. Макеева в Миассе, о чем сообщалось на сайте предприятия еще в октябре 2016 года.

»Данный ракетный комплекс придет на смену комплексу «Воевода», созданному еще в Советском Союзе, — сообщил президент России. — Все и всегда признавали его высокую боевую мощь. Наши зарубежные коллеги, как вы знаете, присвоили ему даже весьма угрожающее наименование».

Генеральный директор — генеральный конструктор ракетного центра имени Макеева, академик РАН Владимир Дегтярь утверждает, что «сегодняшняя разработка ГРЦ делает современные системы ПРО США малоэффективными, а это означает, что „Сармат“ гарантирует России мир на ближайшие десятилетия».

«Существенное преимущество Р-28 — сокращенный активный участок, — уточняет генеральный конструктор. — В «Сармате» время работы маршевых двигателей и, соответственно, высота активного участка уменьшены. Это значительно повышает вероятность преодоления космических, наземных и морских средств ПРО».

Академик Дегтярь в интервью « Российской газете » рассказывает и о других особенностях:

«За счет применения новых материалов и конструктивных решений значительно увеличена дальность стрельбы. Существенно повышена и ее точность, что позволяет гарантированно поражать самые защищенные цели».

Активная фаза испытаний РС-28 началась на космодроме Плесецк в прошлом году: 27 декабря был произведен первый пуск, видео которого продемонстрировали во время послания президента России Федеральному собранию. Очередной бросковый пуск состоялся 28 марта этого года.

Красноярское предприятие «Красмаш», где выпускается баллистическая ракета для подводных лодок «Синева», с начала следующего года переходит на трехсменный режим работы. Об этом сообщил новый генеральный директор предприятия Александр Гаврилов, вступивший в должность в августе. Отмечается, что после проведенной реконструкции на предприятии начнется выпуск МБР «Сармат».