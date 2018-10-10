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Спецназ США начнет производить российское оружие
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Американский спецназ захотел производить российское оружие, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Силы специального назначения Армии США хотят запустить на территории Соединенных Штатов производство российского оружия, пишет National Interest.
Сообщается, что Командование специальных операций США (ГУ СпН) уже предложило гранты компаниям, которые способны "раскрыть и улучшить технологию пулемета Калашникова модернизированного и крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес", и произвести их копии".
При этом для получения гранта американские военные требуют, чтобы потенциальные будущие производители сами смогли раздобыть чертежи, необходимые детали и материалы — со стороны ГУ СпН в этом не будет никакой помощи.
Отмечается также, что основным из условий финансирования компаний-кандидатов в случае их успеха будет изготовление копий российского оружия строго на территории США с использованием деталей и материалов, сделанных также внутри страны. Кроме того, к производству будут допускаться лишь американские граждане.
Издание не исключает, что два российских пулемета — это только начало, и в дальнейшем Командованию специальных операций могут потребоваться копии других иностранных вооружений.
Журнал выдвигает теорию, что, вероятно, инициатива связана с тем, что США намерены снабжать копиями различные группировки в нестабильных регионах, вроде Сирии или Ирака, однако при этом Вашингтон не желает "клянчить российское оружие на рынке вооружений".
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