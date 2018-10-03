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В США оценили преимущества отсталости России
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В США оценили преимущества отсталости России 

Lenta.ru 48 минут назад
Использование Россией и Китаем аналогового оборудования делает уязвимой современную американскую цифровую технику, зависящую от орбитальной группировки, пишет Business Insider.
«В то время как многие российские и китайские самолеты по-прежнему оснащены аналоговыми средствами контроля и измерения, США в наибольшей степени полагаются на космические активы и GPS, поэтому война в космосе будет скорее кошмаром для Вашингтона, чем Москвы», — пишет американское издание.
Business Insider отмечает, что уничтожение спутников в околоземном пространстве способно настолько увеличить плотность космического мусора вокруг Земли, что погрузит мир в состояние до холодной войны, предполагающее использование практически исключительно наземных коммуникаций.
Таким образом издание отреагировало на проходящие в Жуковском (Московская область) летные испытания истребителя МиГ-31, получившего подвешенный массо-габаритный макет, предположительно, ракеты авиационного комплекса противокосмической (противоспутниковой) обороны нового типа.
В сентябре стало известно, что крушение американского стратегического разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk, произошедшее в июне 2017 года, вызвано сбоем в работе его навигационной системы.
В июне в России заявили о серьезной привязанности американской боевой техники к информационной радиоэлектронной инфраструктуре, в частности, системе глобальной навигации, вывод из строя которой нивелирует боевые качества первой.
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