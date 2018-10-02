Как США остановят российскую торпеду-убийцу

The National Interest (США): 100-мегатонный ядерный монстр. Как остановить российскую торпеду-убийцу

The National Interest (США) приводятся довольно фантастические способы борьбы с российским подводным БПА «Статус-6». Обсуждение взбудоражившего западную общественность и СМИ новейшего российского оружия не сходит со страниц ведущих американских и европейских изданий. Военные обозреватели и аналитики наперебой то кричат о «российской военной угрозе», то пытаются принизить возможности российского ВПК. На этот раз в статьеприводятся довольно фантастические способы борьбы с российским подводным БПА «Статус-6».

Как можно остановить торпеду с ядерным двигателем, разработанную для того, чтобы стирать чужие города с лица Земли с помощью цунами? Российская система «Статус-6» («Посейдон») провоцирует страх и будоражит чрезмерно богатое воображение у тех, кого Россия считает врагом. Но называть это вооружение торпедой неправильно. В то время как ее реальные возможности остаются по большей части загадкой, можно точно сказать, что ее длина достигает 24 метров. А следовательно, это мини-субмарина или подводная баллистическая ракета.

«Посейдон» движется с помощью ядерного двигателя со скоростью около 200 километров в час. Она способна действовать на глубине до тысячи метров. На ее вооружении — боеголовка мощностью в 100 мегатонн. И этого хватит, чтобы создать такую гигантскую волну, которая сможет уничтожить все города на побережье. Насколько полезно в бою такое оружие — это открытый вопрос.

«Посейдон» слишком медленное оружие, чтобы ее можно было сравнивать с эффективностью межконтинентальных баллистических ракет или бомбардировщиков во время первого удара или быстрого ответного удара. К тому же она создает так много шума, что средства борьбы с субмаринами ее очень легко обнаружат. А автономный характер «Посейдона» наводит на вопрос о вооруженных роботах, особенно если под их контролем находятся сверхмощные бомбы.

Вместе с тем, с ролью психологического оружия торпеда справляется прекрасно. Она кажется похожей на монстра из голливудских фильмов, который вместе с мощной бомбой ползет по морскому дну, готовясь устроить цунами. Но на каждого вампира найдется осиновый кол, которым его можно ударить в самое сердце.

Аналитик по вопросам военно-морских сил Х. И. Саттон предлагает некоторые варианты того, как с помощью имеющихся технологий НАТО может остановить российского «Посейдона». По мнению эксперта, оперативные режимы российской торпеды, вероятно, будут простыми и относительно прямыми. Они будут зависеть от скорости и глубины, чтобы добиться выживания оружия. Если это так, тогда в качестве «противоядия» можно было бы «засеять» морское дно целой сетью сенсорных мин, которые бы выявляли и уничтожали российских «Посейдонов».

«При идеальном сценарии, сенсорные сети включали бы собственные решения, например, торпедные мины, для минимизации задержки между точкой обнаружения и моментом нейтрализации. Поскольку цель подвижна и гораздо быстрее, чем традиционные субмарины», — пояснил Саттон.

Он также допускает, что «Посейдоны» можно было бы уничтожить сверхзвуковыми поверхностными снарядами, которые бы запускались с американских субмарин.