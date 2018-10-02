Ещё
Россия применит СВЧ-пушки в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия применит СВЧ-пушки в Сирии 

Lenta.ru + ещё 35 25 минут назад
Российское электромагнитное оружия проходит испытания в условиях полигонов, сообщил ТАСС советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев. Такое оружие в ближайшее время может использоваться в Сирии, сказал «Национальной службе новостей» главный редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
По словам Михеева, системы электромагнитного оружия (СВЧ-пушки) «существуют и очень эффективно развиваются». «Испытания проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах», — сказал глава концерна. Гендиректор добавил, что одновременно с этим ведутся работы над системами защиты от электромагнитного вооружения.
Комментируя заявление Михеева, главный редактор журнала отметил, что с января 2019 года российские военные начнут серийно получать противодроновые ружья, выступающие носимыми излучателями электромагнитного импульса. «В том числе, конечно, и в Сирию, для наших военнослужащих, которые осуществляют противовоздушную оборону авиабазы Хмеймим. А что касается более мощных изделий, я думаю, что еще нужно будет подождать годик-два», — считает эксперт.
В ноябре 2017 года стало известно, что военные России в Сирии с октября 2017 года начали испытания предназначенных для подавления сигналов GPS и Wi-Fi образцов электромагнитного оружия, разработанных частными российскими компаниями.
В СВЧ-пушках поражающим фактором выступает электромагнитное излучение сверхвысокой частоты. Такое оружие в перспективе рассчитано полностью сжигать электронику противника, в частности, головки самонаведения ракет. Электромагнитными пушками планируется оснащать российские беспилотные самолеты шестого поколения.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бунт обедневших москвичей»48
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину36
Познер жестко высказался после смерти Азнавура92
«Жирная свинья орала»: автомобилиста убили из-за музыки266
Конец близок: названа дата «смерти» Порошенко212
Видео
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
07:00
Раскрыты подробности работы второго «отравителя» Скрипаля
В мире
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
00:44
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину
Происшествия Криминал
00:24
Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео
Армия Оружие
00:50
Лолита: я ничего не боюсь
Шоу-бизнес
00:36
«Казань» вызвала в США восхищение и страх
Оружие Статьи
00:42
Кремль рассказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение