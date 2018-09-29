«Самолет третьей мировой» найден в России

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Daily Express назвала российский Су-57 «самолетом третьей мировой» 

Российская Газета + ещё 5 37 минут назад
Фото: ТАСС
Российский истребитель, получивший гиперзвуковую ракету Р-37М, британские СМИ посчитали "предупреждением о третьей мировой войне". Издание Daily Express пишет, что Су-57 станет серьезной проблемой даже для продвинутых боевых самолетов противника.
Ракета, не имеющая мировых аналогов по своим характеристикам, способна поражать объекты, движущиеся на высокой скорости, на расстоянии более 300 километров. Это, по мнению СМИ, гарантирует России превосходство в воздушных боях.
В опубликованном в газете материале подчеркивается, что оснащение российских истребителей пятого поколения гиперзвуковыми ракетами происходит на фоне конфликта в Сирии.
Об оснащении Су-57 гиперзвуковой ракетой Р-37М ранее сообщил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов. Работы по ее созданию начались в конце 2000-х и в настоящее время подходят к завершению. Ракету планируется разместить на внешней подвеске истребителя.
Перспективный истребитель пятого поколения Су-57 получит еще и искусственный интеллект — до автоматического режима боевого использования доведут обзорно-прицельное оборудование и комплексную систему управления. Это приблизит его к перспективным беспилотным самолетам шестого поколения. Он также может стать носителем тактического ядерного оружия.
Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения. Самолет способен уничтожать любые цели условного противника как в воздухе, так и на земле. Причем он в состоянии преодолевать противовоздушную оборону врага.
Накануне испытание российского ракетного комплекса "Бастион" в Арктике таблоид Daily Express назвал "леденящими кровь". В статье о запуске сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет "Оникс" корреспонденты также выразили опасение начала третьей мировой войны.
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