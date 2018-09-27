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Индия решилась на покупку российских С-400
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Индия решилась на покупку российских С-400 

Lenta.ru + ещё 35 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Индийское правительство приняло окончательное решение о покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на источники.
Системы «Триумф» (наименование экспортной версии) должны быть поставлены в Индию в течение пяти лет. Всего страна закупит пять полков ЗРК на 5,43 миллиарда долларов. Официально о заключении сделки пока не объявляли.
По информации источников, документ будет подписан во время встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и российского лидера Владимира Путина 4-5 октября. Решение принято на фоне ужесточения ограничительных мер США против государств-закупщиков российского вооружения.
Ранее источники в Минобороны говорили о планах Москвы поставить Индии пять полковых комплектов С-400 на сумму более шести миллиардов долларов.
18 сентября сообщалось, что Индия закупит у России военные корабли на сумму в 2,2 миллиарда долларов, несмотря на американские санкции. Отмечалось, что оплата, вероятно, будет произведена в индийской национальной валюте — рупиях, так как из-за ограничительных мер индийские банки не могут переводить средства на счета российских оборонных предприятий. Договор также может быть подписан на встрече Моди и Путина.
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