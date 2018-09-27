Индия решилась на покупку российских С-400

Индийское правительство приняло окончательное решение о покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на источники.

Системы «Триумф» (наименование экспортной версии) должны быть поставлены в Индию в течение пяти лет. Всего страна закупит пять полков ЗРК на 5,43 миллиарда долларов. Официально о заключении сделки пока не объявляли.

По информации источников, документ будет подписан во время встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и российского лидера Владимира Путина 4-5 октября. Решение принято на фоне ужесточения ограничительных мер США против государств-закупщиков российского вооружения.

Ранее источники в Минобороны говорили о планах Москвы поставить Индии пять полковых комплектов С-400 на сумму более шести миллиардов долларов.

18 сентября сообщалось, что Индия закупит у России военные корабли на сумму в 2,2 миллиарда долларов, несмотря на американские санкции. Отмечалось, что оплата, вероятно, будет произведена в индийской национальной валюте — рупиях, так как из-за ограничительных мер индийские банки не могут переводить средства на счета российских оборонных предприятий. Договор также может быть подписан на встрече Моди и Путина.