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Поставки С-300 заставят Израиль подумать
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В Сирии спрогнозировали последствия поставок С-300 

РИА Новости + ещё 4 33 минуты назад
Поставки Дамаску российских зенитно-ракетных комплексов С-300 заставят Израиль подумать, прежде чем снова наносить удары по территории Арабской республики, заявил китайскому агентству Синьхуа замглавы МИД Сирии Фейсал Мекдад.
На вопрос агентства, станет ли Израиль осуществлять новые атаки на Сирию после передачи ей С-300, Мекдад ответил:
"Пусть Израиль попытается, и мы защитим себя, как и раньше".
Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября озвучил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Минобороны возложило на Израиль. Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у Вооруженных сил России, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300.
Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. В мае бывший министр обороны Израиля Моше Яалон подтвердил РИА Новости, что Израиль не хотел появления у Сирии С-300 и использовал каналы взаимодействия, чтобы помешать поставкам. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил.
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