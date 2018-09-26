Поставки С-300 заставят Израиль подумать

В Сирии спрогнозировали последствия поставок С-300

На вопрос агентства, станет ли Израиль осуществлять новые атаки на Сирию после передачи ей С-300, Мекдад ответил:

"Пусть Израиль попытается, и мы защитим себя, как и раньше".

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября озвучил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Минобороны возложило на Израиль. Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у Вооруженных сил России, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300.