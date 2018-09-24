Названы сроки передачи Сирии С-300

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Шойгу: Россия передаст Сирии комплекс С-300 в течение двух недель 

Rambler News Service 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Россия передаст Сирии зенитный ракетный комплекс С-300 в течение двух недель, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«В соответствии с поручением президента РФ, Министерством обороны приняты следующие меры по наращиванию боевых возможностей сирийской системы противовоздушной обороны: сирийским вооружегнным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300», — сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, на поставленных в Сирию комплексах будет установлена автоматика, которая гарантирует идентификацию всех российских воздушных судов.
«Командные пункты сирийских соединений и воинских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские вооруженные силы. Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга возд обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное: будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов», — отметил министр.
Россия приостановила поставку такого комплекса в Сирию в 2013 году после просьбы Израиля.
«Сегодня ситуация изменилась, не по нашей вине», — добавил он.
Самолет российских ВКС Ил-20 был сбит ракетой ПВО Сирии над Средиземным морем 17 сентября. Он возвращался из провинции Латакия на базу Хмеймим в момент, когда израильские ВВС начали наносить удары по территории Сирии. На борту находились 15 человек, все они погибли.
Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля направила российским военным подробный документ о крушении Ил-20 над Средиземным морем. В официальных бумагах отвергается версия Минобороны России о том, что израильские военные прикрывались самолетом Ил-20.
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