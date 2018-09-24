Шойгу озвучил ответ на действия Израиля

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Шойгу: Россия поставит Сирии ЗРК С-300 в ответ на действия Израиля 

ТК «Звезда» + ещё 18 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Сирийская армия получит ЗРК С-300 в ответ на действия израильских ВВС которые привели к крушению российского самолета Ил-20.
По словам главы российского военного ведомства, комплекс С-300 значительно усилит возможности сирийских ПВО.
«Сирийским вооруженным силам в течении двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300», — сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По словам Шойгу, комплекс способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей.
О возможной поставке комплексов С-300 Сирии в апреле текущего заявлял начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской а также председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
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