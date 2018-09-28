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Сирия помечтала об С-400
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Сирия помечтала об С-400 

Lenta.ru + ещё 143 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Сирии Валид Муаллем пошутил, что Дамаск ждет поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400. Его слова передает РИА Новости.
Такое заявление он сделал в ответ на вопрос о передаче стране систем С-300. Он подтвердил поставку ЗРК и добавил: «А еще мы с нетерпением ждем С-400».
28 сентября Муаллем и его российский коллега Сергей Лавров должны провести встречу в Генассамблее ООН. До этого Лавров обсудил ситуацию в Сирии со своими турецким и иранским коллегами Мевлютом Чавушоглу и Мохаммадом Джавадом Зарифом.
24 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва в течение двух недель передаст Сирии С-300. По словам министра, в 2013 году поставки были приостановлены по просьбе Израиля, однако в настоящее время ситуация изменилась.
Поставку ЗРК Дамаску также обсудили в телефонном разговоре президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад.
Решение Москвы передать Дамаску новые средства ПВО было принято после того, как российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В результате катастрофы погибли 15 российских военнослужащих. Минобороны РФ возложило всю вину за случившееся на Израиль, отметив, что израильские самолеты, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийской ПВО. Израильская армия обвинила в произошедшем Сирию, Иран и «Хезболлу».
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