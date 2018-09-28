Сирия помечтала об С-400

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос о передаче стране систем С-300. Он подтвердил поставку ЗРК и добавил: «А еще мы с нетерпением ждем С-400».

24 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва в течение двух недель передаст Сирии С-300. По словам министра, в 2013 году поставки были приостановлены по просьбе Израиля, однако в настоящее время ситуация изменилась.

Башар Асад. Поставку ЗРК Дамаску также обсудили в телефонном разговоре президенты России и Сирии Владимир Путин