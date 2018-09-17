Российский «Контейнер» накроет Европу

Россия готовит госиспытания загоризонтных радиолокационных станций (РЛС) нового типа «Контейнер». Первая такая станция должна заступить на опытно-боевое дежурство в начале 2019 года. Об этом « Российской газете » рассказал гендиректор НИИ дальней радиосвязи Кирилл Макаров

По его словам, если обычные радары сопровождают самолет на удалении до 400 километров, то РЛС типа «Контейнер» будет видеть его на удалении в 2000 километров.

«Фактически всю воздушную обстановку европейской части блока НАТО мы будем держать под полным своим контролем. И поднять в воздух незамеченной армаду бомбардировщиков-ракетоносцев или рой боевых дронов уже не получится», — сказал гендиректор.

Макаров добавил, что эффективную работу РЛС будут обеспечивать не только радарные комплексы с высоким разрешением, но и мощная электронно-вычислительная техника с особым программным обеспечением.

«Все это у нас есть», — уточнил гендиректор.

Руководитель отметил, что новые РЛС метрового диапазона, отличающиеся компактными размерами, будут использоваться совместно со станциями дальней радиолокации дециметрового диапазона «Воронеж».

«Метровый диапазон позволяет видеть воздушные и космические объекты за тысячи километров от самой РЛС. У дециметровых станций дальнозоркость меньше, зато они "видят" гораздо четче, более точно определяют все параметры заданной цели. Эти станции прекрасно дополняют друг друга», — сказал гендиректор.

Глава НИИ дальней радиосвязи напомнил, что после распада СССР полный контроль Россией над своим воздушным пространством был утерян.

«И лишь появление РЛС высокой заводской готовности позволило в этом году заявить: сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении практически воссоздано», — сказал Макаров.

В августе военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что в России создана линейка РЛС дециметрового диапазона, которые, в сочетании с современными оптико-электронными системами, способны обнаружить американские малозаметные истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.