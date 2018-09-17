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Российский «Контейнер» накроет Европу
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Российский «Контейнер» накроет Европу 

Lenta.ru 51 минуту назад
Россия готовит госиспытания загоризонтных радиолокационных станций (РЛС) нового типа «Контейнер». Первая такая станция должна заступить на опытно-боевое дежурство в начале 2019 года. Об этом «Российской газете» рассказал гендиректор НИИ дальней радиосвязи Кирилл Макаров.
По его словам, если обычные радары сопровождают самолет на удалении до 400 километров, то РЛС типа «Контейнер» будет видеть его на удалении в 2000 километров.
«Фактически всю воздушную обстановку европейской части блока НАТО мы будем держать под полным своим контролем. И поднять в воздух незамеченной армаду бомбардировщиков-ракетоносцев или рой боевых дронов уже не получится», — сказал гендиректор.
Макаров добавил, что эффективную работу РЛС будут обеспечивать не только радарные комплексы с высоким разрешением, но и мощная электронно-вычислительная техника с особым программным обеспечением.
«Все это у нас есть», — уточнил гендиректор.
Руководитель отметил, что новые РЛС метрового диапазона, отличающиеся компактными размерами, будут использоваться совместно со станциями дальней радиолокации дециметрового диапазона «Воронеж».
«Метровый диапазон позволяет видеть воздушные и космические объекты за тысячи километров от самой РЛС. У дециметровых станций дальнозоркость меньше, зато они "видят" гораздо четче, более точно определяют все параметры заданной цели. Эти станции прекрасно дополняют друг друга», — сказал гендиректор.
Глава НИИ дальней радиосвязи напомнил, что после распада СССР полный контроль Россией над своим воздушным пространством был утерян.
«И лишь появление РЛС высокой заводской готовности позволило в этом году заявить: сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении практически воссоздано», — сказал Макаров.
В августе военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что в России создана линейка РЛС дециметрового диапазона, которые, в сочетании с современными оптико-электронными системами, способны обнаружить американские малозаметные истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
В декабре 2013 года Минобороны России сообщало, что в Мордовии впервые заступила на опытно-боевое дежурство РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер». Там же отмечалось, что система рассчитана на обнаружение целей на расстоянии более 3000 километров.
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