Россия получит контроль над небом Европы

В текущем году завершатся испытания загоризонтных радиолокационных станций (РЛС) «Контейнер», которые обеспечат превосходство России в обнаружении воздушных целей на сверхдальних расстояниях. Об этом сообщила «Российская газета».

РЛС смогут находить и идентифицировать почти все типы летательных аппаратов, находясь за тысячи километров от границы. С их помощью Россия получит контроль над воздушным пространством Европы, так как незамеченной поднять в воздух крыло бомбардировщиков или рой дронов не удастся.

Российские военные уже получили на вооружение радиолокационные станции с высоким разрешением и мощнейшую вычислительную технику с особым программным обеспечением.

Эксперты сообщили изданию, что построить агрегаты «Контейнера» можно будет довольно быстро и легко. Все он выполнены в виду модулей и не требуют сложных сооружений. Для возведения новой станции потребуется всего лишь расчищенная и подготовленная площадка.