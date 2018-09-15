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Россия получит контроль над небом Европы
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Россия получит контроль над небом Европы 

360tv.ru + ещё 1 33 минуты назад
Фото: ТАСС
В текущем году завершатся испытания загоризонтных радиолокационных станций (РЛС) «Контейнер», которые обеспечат превосходство России в обнаружении воздушных целей на сверхдальних расстояниях. Об этом сообщила «Российская газета».
РЛС смогут находить и идентифицировать почти все типы летательных аппаратов, находясь за тысячи километров от границы. С их помощью Россия получит контроль над воздушным пространством Европы, так как незамеченной поднять в воздух крыло бомбардировщиков или рой дронов не удастся.
Российские военные уже получили на вооружение радиолокационные станции с высоким разрешением и мощнейшую вычислительную технику с особым программным обеспечением.
Эксперты сообщили изданию, что построить агрегаты «Контейнера» можно будет довольно быстро и легко. Все он выполнены в виду модулей и не требуют сложных сооружений. Для возведения новой станции потребуется всего лишь расчищенная и подготовленная площадка.
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