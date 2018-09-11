«Адмирала Кузнецова» назвали худшим авианосцем в мире

Американский портал Business Insider составил рейтинг худших авианосцев мира. Второе место в нем занял российский крейсер «Адмирал Кузнецов».

Издание отмечает со ссылкой на эксперта Дмитрия Горенбурга , что у российского авианосца «проблемная» силовая установка, и это делает корабль ненадежным.

Первое место в своем рейтинге Business Insider отдал китайскому авианосцу «Ляонин», который перестроили из купленного у Украины советского крейсера «Варяг». «Ляонин» был введен в эксплуатацию в 2012 году, став первым китайским авианосцем, но всего через несколько лет у него начали фиксировать поломки.

Замыкает тройку лидеров антирейтинга таиландский Chakri Naruebet, введённый в эксплуатацию в 1997 году. Он использовался после цунами в Индийском океане в 2004 году и в спасательных операциях в 2010-м и 2011 годах, но большую часть своей 20-летней карьеры он провел в порту. Business Insider включил Chakri Naruebet в свой список «просто потому, что он не используется по назначению».

Также в антирейтинг вошли американский универсальный десантный корабль типа Wasp, австралийские вертолетоносцы типа Canberra и американский авианосец USS Gerald R. Ford.

«Адмирал Кузнецов», введенный в эксплуатацию в 1991 году, сейчас является единственным авианесущим крейсером ВМФ России.

Осенью 2016 года он отправился из Североморска в Средиземное море для участия в операции в Сирии. Когда крейсер проходил через Ла-Манш, наблюдатели заметили шедший из его труб черный дым и предположили, что у авианосца начались неполадки. В апреле 2018-го «Адмирала Кузнецова» отправили на ремонт и модернизацию.