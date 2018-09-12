Раскрыта дата передачи флоту «Адмирала Кузнецова»

Стало известно, когда «Адмирал Кузнецов» передадут ВМФ РФ

Модернизация единственного в составе ВМФ авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» была начата в 2018 году.

«В конце 2020 года закончим модернизацию, а к середине 2021 года передадим его флоту», — сказал Рахманов на площадке Восточного экономического форума.

«Адмирал Кузнецов» — самый большой корабль в составе Военно-Морского Флота России. Его длина — 306,45 метра, что примерно равняется длине трех футбольных полей. Габаритная высота 64,49 метра примерно соотносится с высотой 20-этажного дома. При этом максимальная скорость крейсера — 29 узлов (54 километров в час). Модернизация единственного в составе ВМФ авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» была начата в 2018 году.