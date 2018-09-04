В Эстонии нашли советскую подлодку

В Эстонии у острова Найссаар нашли советскую подлодку

Эстония. Российская разведывательно-водолазная команда неподалеку от эстонского острова Найссаар нашла и идентифицировала подлодку "С-12", местом гибели которой считалась акватория острова Большой Тютерс, сообщает Sputnik

Лодка разорвана от взрыва на две части и находится на глубине 87 метров.

"В августе 1943 года она прорвалась через гогландский рубеж и дошла до противолодочной сети. Передала радиограмму. Видимо, пыталась прорваться", — предположил руководитель команды поисковиков Константин Богданов.

Ранее СМИ сообщали о том, что в конце июня 2018 года экипаж морского тральщика " Александр Обухов " обнаружил на глубине 70 метров в районе острова Большой Тютерс в Балтийском море затонувшую подлодку "С-12".

При сравнении полученных данных с тактико-техническими характеристиками советских подлодок, было установлено, что внешний вид и вооружение соответствуют советским лодкам IX-бис серии "С".

Как тогда заявили специалисты Балтийского флота, отсутствие сведений о других подводных лодках, погибших в этом районе, позволяет предположить о нахождении места гибели именно подводной лодки "С-12".

Однако Богданов подтвердил Sputnik Эстония факт идентификации подлодки "С-12" возле эстонского острова. Основное погружение по идентификации лодки продолжалось 3 часа 25 минут.

"Подводная лодка разорвана на две части по второму отсеку. Погибла от подрыва на мине. Причём интересно, что почему-то недавно её объявили погибшей у острова Большого Тютерса. Так вот — ничего подобного! Она лежит севернее острова Найссаар", — рассказал Богданов.

Поисковик предположил, что когда раздался взрыв в районе второго отсека, то гремучая смесь водорода сдетонировала и лодку разорвало пополам. Кормовая часть с рубкой и носовая часть лежат параллельно друг другу на расстоянии 5-10 метров.

Самый длительный боевой поход

"С-12" — советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка, которая вступила в строй 30 июля 1941 года.

Летом 1942 года весь Балтийский флот оказался закрыт в Финском заливе — немцы на судоходном фарватере между островами Гогланд и Тютерс поставили минные ограждения. С 19 сентября по 18 ноября 1942 года "С-12" под командованием Василия Тураева совершила 62-дневный боевой поход — самый длительный среди советских подводных лодок в истории Великой Отечественной войны.

30 июля 1943 года "С-12" под командованием капитана третьего ранга Александра Бащенко покинула остров Лавенсаари и отправилась в поход в попытке прорваться сквозь противолодочные минные поля и сети. Утром 1 августа доложила о зарядке у острова Кери. Далее её путь лежал к глубоководному проходу у острова Найссаар, который немцы перекрыли линией донных мин. Больше ни о лодке, ни о 46 членах её экипажа известий не поступало.