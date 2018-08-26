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Британия подняла истребители над Черным морем
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Британия подняла истребители над Черным морем из-за российских самолетов 

РИА Новости 54 минуты назад
Британские истребители Eurofighter Typhoon в воскресенье утром сопроводили два российских самолета над акваторией Черного моря, передает пресс-служба королевских ВВС.
Как говорится в сообщении ведомства, истребители Typhoon были подняты с авиабазы в Румынии в ответ на полет противолодочного самолета Бе-12 и военно-транспортного многоцелевого самолета Ан-26 ВКС России.
​"Это третий случай на неделе, когда истребители королевских ВВС в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства были подняты для предотвращения провокационных действий со стороны российских самолетов и оказания поддержки Румынии и союзникам по альянсу", — говорится в сообщении.
При этом, по словам одного из пилотов ВВС Британии, оба российских самолета якобы вторглись в воздушное пространство Румынии. Как заявил военный, сближение было выполнено "безопасно и профессионально обеими сторонами".
В пятницу британское Минобороны сообщило об очередном сопровождении российских самолетов в воздушном пространстве Черного моря. Истребители Eurofighter Typhoon королевских ВВС выполнили сближение с противолодочным самолетом Бе-12. В российском посольстве подобные действия со стороны Великобритании назвали провокацией.
"Вместо укрепления чьей-либо безопасности такое военное присутствие фактически используется британскими властями для собственной провокационной деятельности — как словесной, что прискорбно, так и реальной военной, что попросту опасно", — заявил журналистам пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.
Дипломат обратил внимание на тот факт, что сопровождаемый самолет патрулировал российские границы, в то время как истребители королевских ВВС находились в двух тысячах километров от Британских островов.
Как отметили в Минобороны России, полеты авиации Черноморского флота выполняются в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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