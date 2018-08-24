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Обновленный «Пенициллин» представили на «Армии-2018»
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Настоящий прорыв: обновленный «Пенициллин» представили на «Армии-2018» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Однако работа "бога войны" не была бы столь эффективной без различных средств разведки и целеуказания. Безусловно, такая техника выглядит менее эффектно, чем гусеничная самоходка или реактивная установка, но ее роль в современных условиях сложно переоценить.
Поэтому на стенде Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ были продемонстрированы модели автоматизированного звукотеплового комплекса артиллерийской разведки армейского звена управления 1Б75.
Широкой общественности эта новинка отечественного оборонного комплекса известна по названию опытно-конструкторской разработки — "Пенициллин". Когда эксперты говорят, что "АО Научно-исследовательский институт" удалось осуществить настоящий прорыв, они нисколько не лукавят. Благодаря сверхчувствительным датчикам артиллеристы получили возможность с большой точностью обнаруживать вражеские позиции артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня, совсем не выдавая при этом себя. Без труда 1Б75 засекает и стартовые площадки тактических и зенитных ракет.
Например, позиции минометов могут определяться на расстоянии до 10 км, места расположения самоходных гаубиц — до 18 км, ракетных установок — до 40 км.
Одновременно "Пенициллин" способен отслеживать до 30 целей. При этом полоса разведки достигает 20-25 км.
Получаемая информация мгновенно обрабатывается, и артиллерия получает сверхточные координаты для уничтожения противника.
Ранее демонстрировавшиеся образцы "Пенициллина" были выполнены на полноприводном многоосном шасси КамАЗ-6350. Представленные на "Армии-2018" модели комплекса смонтированы на бронеавтомобилях "Тайфун-К".
По имеющимся данным, звукотепловой комплекс артиллерийской разведки начнет поступать в войска уже в следующем году.
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