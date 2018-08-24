«Калашников» будет поставлять электрокары в ОАЭ

Концерн «Калашников» подписал с компанией Mawarid Holding из ОАЭ меморандум о поставках электрокаров и электромотоциклов в эту страну. Об этом заявили в пресс-службе концерна.

Меморандум о сотрудничестве был подписан в рамках международного военно-технического форума «Армия-2018», передаёт РИА Новости

«Соглашение предполагает первые поставки электрических транспортных средств производства АО «Концерн „Калашников“ на экспорт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о мотоциклах и автомобилях с электродвигателем.

Ранее стало известно о разработке концерном «Калашников» технологии электрокара, который сможет составить конкуренцию Tesla.