«Подрастёт наука, можно будет и „Железного человека“ создать»

Опора «Ратника»: как экзоскелет расширит возможности российских военнослужащих

России создали первый рабочий эксзоскелет для солдат. Как заявил RT главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих АО «ЦНИИточмаш» Олег Фаустов , изобретение позволит значительно снизить усталость при нагрузках. Эксзоскелет уже прошёл испытания в силовых ведомствах РФ. Предполагается, что он будет совмещён с экипировкой «Ратник» третьего поколения. Как конструкция поможет российским военнослужащим, выяснял RT.

Первая опытная модель эксзоскелета для перспективной экипировки «Ратник-3», представленная на форуме «Армия-2018», позволяет бойцам переносить нагрузку в 50 кг. Об этом в беседе c RT заявил главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих АО «ЦНИИточмаш» ( Климовск ) Олег Фаустов.

«В этом году мы представили «рабочий» экзоскелет со шлемом и очками «Ратника», которые могут выводить карту местности. В этой модели реализованы те функции, которые раньше были недоступны… Бойцу в экзоскелете ничего не мешает: он может сесть, лечь, встать, занять любую позицию», — сказал в беседе с RT Фаустов.

Показанный на форуме экзоскелет представляет собой рычажно-шарнирное механическое устройство. Вспомогательные конструкции опоясывают плечи, спину и ноги. Прототип изготовлен из углепластика — чрезвычайно прочного и лёгкого композитного материала. В зависимости от комплектации вес экзоскелета может варьироваться от 4 до 8 кг.

Как полагает Фаустов, разработанное в ЦНИИточмаше устройство должно значительно «облегчить жизнь солдата». Конструкция лишена электроники и практически незаметна на бойце (так называемый «пассивный экзоскелет»). Она надевается в пределах минуты и отстёгивается за 20 секунд. На адаптацию к экзоскелету военнослужащему требуются двухнедельные тренировки.

«Нынешний экзоскелет разработан под определённые задачи. Если военнослужащему приходится проводить целый день на ногах, то ему, конечно, он понадобится. Например, он однозначно пригодится сапёрам, вес защитного костюма которых достигает порой 80 килограммов», — отметил Фаустов.

Специалист признал, что экзоскелет для «Ратника-3» не является универсальным изобретением и потому не подойдёт всем подразделениям вооружённых сил РФ. В частности, конструкция не позволяет военнослужащему делать резкие движения и десантироваться.

«В ближайшее время у нас, наверное, и не будет многофункционального экзоскелета, который позволит бойцу бегать, прыгать с парашютом или плавать. Когда у нас «подрастёт» наука и улучшатся технологии, тогда можно будет и «Железного человека» создать, как в известном голливудском фильме», — пошутил Фаустов.

«При этом ведутся работы и над активным экзоскелетом (оснащённым электроникой), действующий прототип которого также создан разработчиками «Ростеха». Сейчас он совершенствуется. Планируется представить его на одной из ближайших выставок», — добавил Абрамов.

По его словам, нынешняя модель станет составной частью «Ратника-3». Опытно-конструкторские работы над экипировкой третьего поколения стартуют в 2019—2020 годах. Экзоскелет позволит солдату «практически не замечать значительной массы снаряжения и вооружения при выполнении долговременных боевых задач».

Незаменимый помощник

Работы над экзоскелетом ведутся в разных странах мира с 1960—1970-х годов. Опыт боевых действий продемонстрировал потребность военнослужащих во вспомогательных конструкциях во время длительных переходов, маршей, штурмовых и специальных операций.

Как вспоминал бывший командующий советскими войсками в Афганистане генерал-лейтенант Борис Громов , в условиях горной местности советским сержантам и офицерам приходилось нести на своих плечах по 40—60 кг боеприпасов, оборудования и провизии.

«С таким огромным весом, да ещё под палящим солнцем не каждый сможет просто подняться на вершину, не говоря уже о том, чтобы после этого принять бой. Поэтому командиры иногда смотрели, как говорится, сквозь пальцы на то, что некоторые солдаты перед выходом в горы оставляли в казарме тяжёлое снаряжение — бронежилеты и каски», — рассказывает Громов.

Однако создание надёжного и удобного экзоскелета затянулось. Инженеры России и западных стран сделали ставку на облегчение стрелкового оружия, боеприпасов и оборудования. Также за минувшие десятилетия был совершён рывок в совершенствовании средств защиты (бронежилетов и касок) и боевой экипировки в целом.

«Современная экипировка, включая тот же «Ратник», несопоставима по функциональности с амуницией 1980-х годов. Однако, как и прежде, военнослужащий испытывает огромную физическую нагрузку. Потребность в экзоскелетах никуда не делалась, а скорее вновь вышла на повестку дня», — констатировал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, представленный на «Армии-2018» экзоскелет обладает рядом существенных преимуществ, которые действительно упростят выполнение военнослужащими отдельных задач.

«Детище климовских специалистов предназначено для инженерных частей и военнослужащих, которым приходится преодолевать препятствия, нести на себе тяжёлый груз, например, снайперскую винтовку, автомат и боеприпасы к ним. Также эксзоскелет станет незаменимым помощником при эвакуации раненых с поля боя», — заявил Кнутов.

Однако эксперт убеждён, что военнослужащий не сможет участвовать в боевых действиях в экзоскелете. Несмотря на кажущуюся лёгкость и простоту, конструкция стесняет движения бойца.

«Это не значит, что над совершенствованием эксзоскелета не нужно работать. Как раз, наоборот: это крайне перспективное направление. И я не сомневаюсь, что в будущем в России появится экзоскелет для ведения боя. Просто сейчас это приспособление будет полезно для выполнения других задач», — сообщил Кнутов.

Собеседник RT полагает, что развитие технологий экзоскелетов должно происходить одновременно с работами над улучшением защищённости военнослужащего. Такой подход позволит создать наиболее эффективную экипировку.