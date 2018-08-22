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НАТО наладила систему снабжения союзников высокоточными боеприпасами
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НАТО наладила систему снабжения союзников высокоточными боеприпасами 

РИА Новости 38 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 22 авг — РИА Новости. НАТО наладила систему снабжения союзников высокоточными авиационными управляемыми боеприпасами, которые поставляются теперь по запросам стран-участниц в рамках единого проекта, первая такая партия из США в ближайшее время поступит Бельгии и Дании, сообщила в среду пресс-служба альянса.
"В среду агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) получило первую партию высокоточных управляемых боеприпасов, приобретенных в рамках проекта НАТО с участием 11 стран альянса и одного партнера. Боеприпасы, произведенные в США, будут доставлены их конечным получателям, Бельгии и Дании, в ближайшие недели. Стоимость этой закупки составляет около 20 миллионов долларов США", — говорится в сообщении.
Поставка авиационных боеприпасов осуществляется в рамках инициативы, которая позволяет союзникам использовать запасы друг друга в случае необходимости, во время воздушных операций или в условиях возможного кризиса. В альянсе также отмечают, что это позволяет НАТО и союзникам снижать зависимость от США при проведении воздушных операций.
"Эта инициатива направлена на решение проблемы, с которой НАТО впервые столкнулась во время операции в Ливии, когда у некоторых союзников закончились запасы боеприпасов, им было невероятно трудно использовать боеприпасы других военно-воздушных сил. Мы поняли, что нам нужен новый, гибкий подход к предоставлению высокоточных боеприпасов класса «воздух-земля». Я рада, что этот подход сейчас приносит свои первые результаты", — заявила заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер.
К настоящему времени в проекте участвуют 11 членов НАТО: Бельгия, Венгрия, Греция, Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Британия и Чехия. Финляндия как партнер альянса также является участником.
Вторая и третья партии поставок уже находятся в стадии реализации. Кроме того, в НАТО сообщили, что приступили к созданию аналогичных рамок для приобретения боеприпасов для наземных и морских сил.
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