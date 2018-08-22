НАТО наладила систему снабжения союзников высокоточными боеприпасами

БРЮССЕЛЬ , 22 авг — РИА Новости . НАТО наладила систему снабжения союзников высокоточными авиационными управляемыми боеприпасами, которые поставляются теперь по запросам стран-участниц в рамках единого проекта, первая такая партия из США в ближайшее время поступит Бельгии Дании , сообщила в среду пресс-служба альянса.

"В среду агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) получило первую партию высокоточных управляемых боеприпасов, приобретенных в рамках проекта НАТО с участием 11 стран альянса и одного партнера. Боеприпасы, произведенные в США, будут доставлены их конечным получателям, Бельгии и Дании, в ближайшие недели. Стоимость этой закупки составляет около 20 миллионов долларов США", — говорится в сообщении.

Поставка авиационных боеприпасов осуществляется в рамках инициативы, которая позволяет союзникам использовать запасы друг друга в случае необходимости, во время воздушных операций или в условиях возможного кризиса. В альянсе также отмечают, что это позволяет НАТО и союзникам снижать зависимость от США при проведении воздушных операций.

"Эта инициатива направлена на решение проблемы, с которой НАТО впервые столкнулась во время операции в Ливии , когда у некоторых союзников закончились запасы боеприпасов, им было невероятно трудно использовать боеприпасы других военно-воздушных сил. Мы поняли, что нам нужен новый, гибкий подход к предоставлению высокоточных боеприпасов класса «воздух-земля». Я рада, что этот подход сейчас приносит свои первые результаты", — заявила заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер

Нидерланды, Норвегия, Польша, К настоящему времени в проекте участвуют 11 членов НАТО: Бельгия, Венгрия Греция , Дания, Испания Португалия , Британия и Чехия Финляндия как партнер альянса также является участником.

Вторая и третья партии поставок уже находятся в стадии реализации. Кроме того, в НАТО сообщили, что приступили к созданию аналогичных рамок для приобретения боеприпасов для наземных и морских сил.