Названо отличие вооружений США и России

«Американцы в ужасе, когда их солдаты не получают самого передового оборудования. Россия готова пожертвовать сложностью для простоты», — пишет эксперт на страницах американского издания.

Таким образом Пек прокомментировал представленную Sputnik точку зрения российского военного эксперта Дмитрия Дрозденко, согласно которой США доводят свои истребители четвертого поколения F-15 Eagle и F/A-18 Hornet до характеристик российского Су-35, поскольку F-35 Lightning II имеет слишком много недоработок. При этом причину сложностей с истребителем пятого поколения Дрозденко видит в чрезмерной технологичности самолета.

Также эксперт полагает, что малозаметность, заявленная в качестве одного из основных достоинств F-35 Lightning II, с развитием радарных средств больше не может обеспечить американцам и их союзникам преимущества перед противниками. «Воздушные бои никуда не денутся. Американцы будут стрелять на удалении в первый день, но через пару дней мы будем летать, как всегда это делали раньше», — отметил Дрозденко.

Пек полагает, что российский и американский концепции оружия обусловлены историческими особенностями стран — если США в XX веке воевали за пределами собственной страны, то Россия встречала противника на собственной территории. Американский эксперт заключает, что война и технология не тождественны другу другу.