Ещё
Российская ядерная ракета упала в Баренцево море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Госдеп рассказал, как Путин уничтожит США
Госдеп рассказал, как Путин уничтожит США

Раскрыто местонахождение российской ядерной ракеты 

Рамблер 10 часов назад
Российская ракета с ядерным двигателем в результате неудачных испытаний в ноябре 2017 года упала в Баренцево море, сообщает телеканал CNBC.
Американская разведка узнала, что Россия собирается найти ракету с помощью трех военных кораблей. Дата начала операции не уточняется. При этом в докладе не говорится, могли бы повреждения ядерного двигателя ракеты нанести какой-либо ущерб окружающей среде.
Источники телеканала также утверждают, что с ноября 2017 года по февраль 2018 года Россия провела четыре испытания ракет. Самый долгий полет длился более двух минут, самый короткий — 4 секунды. На упавших ракетах не сработала ядерная установка.
Президент Владимир Путин рассказал о новой ракете с ядерно-энергетической установкой в марте в ежегодном послании к Федеральному Собранию, заявив, что она обладает неограниченной дальностью.
Комментарии331  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп рассказал, как Путин уничтожит США361
Умер Стефан Карл Стефанссон14
У пассажирского самолета загорелся двигатель в полете28
Пассажиры загоревшегося Ту-204 шокировали реакцией9
Названо отличие вооружений США и России
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
00:47
Появилось видео с горящего Ту-204
Происшествия Пожары
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
05:00
Названа причина смерти ребенка в запертой матерью машине
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:13
Лавров раскрыл истинные причины санкций против РФ
Политика
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение