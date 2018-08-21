Российская ядерная ракета упала в Баренцево море

Раскрыто местонахождение российской ядерной ракеты

Российская ракета с ядерным двигателем в результате неудачных испытаний в ноябре 2017 года упала в Баренцево море, сообщает телеканал CNBC.

Американская разведка узнала, что Россия собирается найти ракету с помощью трех военных кораблей. Дата начала операции не уточняется. При этом в докладе не говорится, могли бы повреждения ядерного двигателя ракеты нанести какой-либо ущерб окружающей среде.

Источники телеканала также утверждают, что с ноября 2017 года по февраль 2018 года Россия провела четыре испытания ракет. Самый долгий полет длился более двух минут, самый короткий — 4 секунды. На упавших ракетах не сработала ядерная установка.