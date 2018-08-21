Какими должны быть российские вертолётоносцы

Словами об отказе строить вертолётоносцы в «чистом виде» глава Минпрома Денис Мантуров спровоцировал спор среди флотоводцев и адмиралов. Одни считают, что РФ нужны более универсальные вертолётоносные корабли — УДК. Другие уверены, что вертолётоносцы не стоит строить вовсе. Кто прав?

В России вновь заговорили о целесообразности строительства вертолётоносцев.

«Вертолётоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут», — заявил в понедельник министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью агентству «Интерфакс», добавив, что носители вертолётов должны присутствовать в разных категориях судов МВФ, будь то авианесущие или десантные корабли.

«Окончательной позиции министерства обороны по этому вопросу пока нет, тема не закрыта», — приводит слова собеседника агентство.

Позже Мантуров пояснил свои слова об отказе от вертолётоносцев.

«Программа кораблестроения предусматривает строительство универсальных десантных кораблей (УДК), десантно-высадочные средства которых (вертолетное крыло, десантные катера и плавающие бронетанковые средства) планируется разместить внутри корабельного корпуса и на его палубе», — цитирует министра ТАСС.

Он добавил, что строительство вертолётоносцев действительно не планируется, но при этом универсальные десантные корабли смогут нести вертолеты на своем борту.

Напомним, задумываться о строительстве вертолётоносца в России начали ещё после известной истории с поставкой француских десантных вертолётоносных кораблей-доков «Мистраль». В мае 2017 года ТАСС со ссылкой на источники в оборонном ведомстве страны сообщал, что Россия к концу 2026 года построит два десантных корабля-вертолётоносца с дизель-газотурбинной силовой установкой, основу авиагруппы которых составят вертолеты Ка-52К «Катран» (модификацией вертолета Ка-52 «Аллигатор» корабельного базирования, отличающаяся наличием механизма складывания лопастей и несущих консолей, усилением стоек шасси и дополнительной антикоррозийной обработкой. Глава Объединенной судостроительной компании Алексей Рахманов в июне 2017 года Рахманов рассказал, что строительство вертолётоносцев заложено в новую госпрограмму вооружений 2018-2025 годов, и «они обязательно будут строиться», отметив, что речь идет о десантном корабле «Прибой». Он подтверждал эти планы и в мае текущего года. А в июне заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщал, что проектирование и строительство вертолетоносцев в России начнется после 2020 года.

УДК «Прибой» в случае реализации проекта станет первым российским кораблём такого класса. По задумке конструкторов, длина корпуса «Прибоя» составит 200 метров, дальность плавания до 6000 миль с автономностью до 30 суток, а строительство такого корабля обойдется примерно в 40 млрд рублей. «Прибой» должен нести 12 вертолетов, 6 штурмовых и 6 десантных катеров, а также зенитное оружие, 76-миллиметровой артиллерийской установкой, мощными системами РЛС, РЭБ, навигационными и противодиверсионными комплексами. Кроме того, на «Прибое» может располагаться около 50 боевых машин пехоты, до 10 танков и около 900 человек морского десанта при экипаже корабля в 400 человек.

Однако стоит прежде всего разобраться, что из себя представляет вертолётоносец и чем от него отличается УДК. Вертолётоносец является разновидностью авианосцев, предназначенной для несения на борту вертолётов, а также самолетов вертикального взлета и посадки. Данный класс кораблей делится на две категории: противолодочные крейсеры-вертолётоносцы и десантные вертолётоносцы.

Италия, Крейсеры-вертолётоносцы, которые активно строили Франция Великобритания и СССР, обычно имеют увеличенную численность авиагруппы и располагают зенитными и противокорабельными ракетными комплексами, а также артиллерийским вооружением, вследствие чего эксперты не относят данный класс кораблей к «чистым» вертолетоносцам.

Бывший командующий Черноморским флотом (1998–2002) адмирал Владимир Комоедов рассказал газете ВЗГЛЯД , что основной задачей таких вертолетоносцев является поиск иностранных подводных лодок.

«Наша страна имела такие вертолётоносные крейсера на вооружении: у нас были и ПКР «Москва», и ПКР «Ленинград», и ПКР «Киев», хотя он был с вертикальным взлетом», — отметил Комоедов.

«Например, «Москва» занималась разминированием Суэцкого канала. Такие же вертолетоносцы занимались поддержанием оперативного режима с точки зрения поиска иностранных подводных лодок, которые находятся в наших оперативно важных районах. Вертолётоносец способен их обнаруживать и следить», — объяснил Комоедов.

В то же время, указал адмирал, «России сложно иметь такие большие корабли, потому что у нас закрытый театр военных действий: Черноморье закрытое, Балтика закрытая, Баренцево море тоже закрытое, Владивосток закрыт, единственный выход в океан с Камчатки. Таким кораблям нужен простор».

«Тем не менее у кого труба пониже и дым пожиже, можно и небольшими вертолетоносцами действовать и в закрытых театрах военных действий, например, в Средиземном море. Это был бы самый толк», — считает эксперт.

Что касается десантных вертолётоносцев, то к ним относятся десантные корабли, единственным средством высадки десанта у которых являются вертолёты. Именно они наиболее подходят под определение «чистых». Однако в ходе их применения выяснилось, что они способны высаживать слишком малое для своего водоизмещения количество десанта в одной волне, а также не имели достаточных средств защиты поэтому их строительство прекращено в пользу вертолётоносных кораблей-доков и УДК.

«Вертолётоносец — это корабль, который выполняет специфические функции по обеспечению группировки флота. В составе могут быть транспортные и ударные вертолеты. То есть он выполняет роль поддержки десантных операций, и огневой помощи. Сам как таковой, он не располагает десантными группами», — рассказал газете ВЗГЛЯД редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«В этом отношении УДК более универсален (за что так и называется), потому что у него есть собственное вооружение, возможность десантировать технику и пехоту. Кроме того, состав вертолетной группировки у него более сбалансирован и позволяет одному кораблю решать сразу несколько задач.

Таким образом, он может доставлять личный состав для захвата каких-то плацдармов, производить операции десантирования, и обладает огневой поддержкой вертолетной группы, которая к нему прилагается» — рассказал собеседник, выразив сожаление, что сейчас у нас нет таких кораблей.

«Универсальный десантный корабль решает задачу высадки десанта морским и воздушным путем. Для этого у него имеются десантные катера, на которых производится выброска по морю. А для вертикального охвата у него имеется вертолётная группа — как правило, 15-25, а у американцев до 40 вертолетов. Они способны поднять порядка до батальона морской пехоты и выбросить его в тыл, чтобы отсечь подход противника к району высадки морского десанта. Таким образом, сначала морская пехота захватывает плацдарм, а потом туда высаживается остальной десант», — рассказал газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Академии геополитических проблем, капитан I ранга запаса Константин Сивков.

По словам Комоедова, универсальный десантный корабль и вертолёты используются при высадке десанта, сложнейших операциях в военно-морском искусстве, начиная от посадки, перехода морем, битвы за высадку и организации этого боя. Это происходит в зоне господства противника, поэтому там его надо охранять и из-под воды, и с воздуха, и от надводных кораблей. Помимо того, что сам корабль имеет огневую мощь, еще и вертолёты его поддерживают.

Именно практически полное отсутствие собственной огневой мощи является недостаточно «чистых» вертолётоносцев, который унаследовали и французские «Мистрали», подчеркнул Комоедов, указав на преимущество российского «Прибоя».

«У нас корабли, которые сочетали объекты авиационного базирования, всегда сами были вооружены, обладали системой обороны с воздуха и против подводных лодок. То есть они носители оружия. А «Мистраль» ничего кроме личного оружия, пистолетов и автоматов, не имеет», — подчеркнул адмирал.

Поэтому Комоедов уверен, что такие корабли России просто необходимы.

«Пётр I говорил, что сухопутные войска — это одна рука, а морские — это две руки. Так вот наличие руки, отдаляющейся от корабля, значительно выгоднее, чем ее отсутствие», — отметил он.

В то же время с ним не согласился бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев , который считает, что вертолетоносцы России не нужны.

«Если строительство вертолетоносцев отменят, то это пойдет на пользу промышленности России и развитию вооруженных сил. Мне кажется, сегодня, с появлением в России высокоточного оружия, вертолетоносцы могут быть полностью им компенсированы», — приводит слова Валуева агентство «РИА Новости».

По словам адмирала, вертолетоносцы имеют наступательный характер, в то время как в России применяются и разрабатываются комплексы оборонительного характера.

При нынешнем состоянии дел такой дорогостоящий вид вооружения как десантные вертолётоносцы просто не нужен, считает также Константин Сивков.

«Я твердо убежден, что корабль такого класса в России просто не нужен. Ни «Мистраль», ни другой подобный ему десантный вертолётоносец или универсальный десантный корабль просто не нужен для решения задач, которые стоят перед нашим флотом.

«Прибой» — толковый и нужный корабль, но совершенно для других сил», — отметил он.

В советском флоте такие корабли были нужны, а сейчас в нем нет необходимости, подчеркнул Сивков.

«Они предназначены для экспедиционных боевых действий далеко за пределами нашей границы, а эти задачи мы сейчас решать не будем. Нам нужны ракетно-артиллерийские корабли, атомные и неатомные подводные лодки, вооруженные крылатыми ракетами и противокорабельными ракетами большой дальности, нам нужна ударная авиация, в том числе истребительная для решения задач завоевания превосходства в прилегающих к нам регионах. Для этого вполне достаточны имеющиеся у нас классические корабли», — объяснил он.