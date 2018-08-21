Ещё
Россия создаст истребитель для авианосца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия создаст истребитель для авианосца 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минобороны начало разработку нового самолета с вертикальным взлетом и посадкой. Об этом на открытии военно-технического форума «Армия-2018» заявил вице-премьер Юрий Борисов. Его слова приводит РИА Новости.
«Сейчас ведутся работы над концептуальной моделью, прототипами. Безусловно, это будущее. Для всех типов авианесущих кораблей необходим будет новый парк летательных аппаратов. Именно для этого используются различные технологии, которые позволяют обеспечить укороченные взлет и посадку либо просто вертикальный взлет», — сказал он.
По его словам, «концептуально такие работы ведутся в Минобороны с прошлого года», а сроки создания нового самолета определяются технологическим циклом. «Как правило, это семь-десять лет, если выходить в серию», — пояснил Борисов.
Самолеты вертикального взлета и посадки (более 230 истребителей Як-38) производил СССР. Як-38 должны были заменить Як-141, однако в 2004 году программу свернули. В СССР Як-38 базировался на авианесущих крейсерах проекта 1143 («Киев», «Минск», «Новороссийск» и «Баку»), проданных за рубеж.
В настоящее время в распоряжении России имеется только один авианосец («Адмирал Кузнецов»), находящийся до 2021 года на ремонте. Корабль должен получить новое энергетическое оборудование и вооружение.
В июле 2018 года научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин заявил, что России требуется минимум четыре авианосца (по два на Северный и Тихоокеанский флоты), которые раньше 2030–35 года построены не будут.
Последние новости
Раскрыт тайный страх моделей-гомосексуалов Обвинившую Вайнштейна в изнасиловании актрису обвинили в изнасиловании ребенка Овца упала с неба и чуть не убила подростка
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предложила Украине сделку по захваченному судну110
Умер «русский Тарзан»
Лавров раскрыл истинные причины санкций против РФ196
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель219
Названа причина смерти ребенка в запертой матерью машине
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
05:00
Названа причина смерти ребенка в запертой матерью машине
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:13
Лавров раскрыл истинные причины санкций против РФ
Политика
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество В мире
01:00
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян
Шоу-бизнес
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение