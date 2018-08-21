Названы сроки поставок ракет ВВС Индии

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Поставки ракет Брамос" ВВС Индии могут начаться в 2019 году 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: AP Photo / Gurinder Osan
Поставки ракет "Брамос" воздушного базирования для Су-30МКИ ВВС Индии могут начаться в 2019 году, заявил пресс-секретарь компании Brahmos Правин Патхак.
"Сейчас на конец года — ноябрь-декабрь — планируют еще один испытания по наземной цели. После этого начнутся поставки вооружения, заказ от ВВС мы уже получили, так что мы ждем завершения этого испытания", — заявил Патхак в кулуарах форума "Армия-2018".
Он подчеркнул, что это будет последнее испытание. По его словам, после этого, в начале 2019 года, компания может приступить к поставкам ракет ВВС Индии. Объем заказа Патхак раскрывать не стал.
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