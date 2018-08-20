Ещё
Новый автомат АК-308 покажут на «Армии-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый автомат АК-308 впервые покажут на «Армии-2018» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Концерн "Калашников" покажет на форуме "Армия-2018" новый опытный образец автомата Калашникова АК-308 калибра 7,62 миллиметра. Сейчас на предприятии готовят его предварительные испытания. Об этом сообщили в пресс-службе концерна и показали новое оружие на видео.
Опытный образец выполнен на базе автомата АК-103 с использованием патрона 7,62х51 миллиметра с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. Вес нового автомата с пустым магазином — 4,3 килограмма. Магазин вмещает 20 патронов.
Длина всего оружия — 880-940 миллиметров. Длина ствола — 415 миллиметров. АК-308 использует диоптрический прицел и складной по длине приклад на четыре позиции. Возможна установка штык-ножа.
Российская Газета: последние новости
США пытаются создать аналоги российских систем РЭБ В России не будут строить вертолетоносцы Появились первые фото зенитного комплекса "Сосна" на "Армии-2018"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о страшном насилии Хачатуряна над дочерьми122
Германия отказалась слушать Путина593
Поступок Пугачевой и Ротару взбесил известного актера59
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии7
В Киеве прояснили вопрос о нападении на Крым119
Видео
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
01:44
Меркель поставила Порошенко на место
В мире Европа
02:15
Про Крымский мост сняли комедию
Общество
00:29
Скандал на похоронах: Пугачеву обвинили в лицемерии
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
02:12
Китайские истребители перебросили под Челябинск
Оружие Азия
00:41
Дочь Родниной затравили за любовь к США
Общество
00:46
Москва снова в опасности: МЧС предупреждает
Погода Новости Москвы
02:04
Российские войска подняты по тревоге
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение