Су-57 получил новую прицельную систему

Су-57 оснастили новым оборудованием

Пятый летный опытный образец перспективного российского истребителя Су-57 (Т-50-5Р с бортовым номером 055) получил подвесной контейнер целеуказания 101КС-Н. Снимок самолета с новым оборудованием, сделанный 17 августа 2018 года на авиашоу в честь 65-летия Луховицкого авиационного завода, показал блог bmpd.

Официально 101КС-Н обозначается как «многоканальная оптическая прицельная система подвесного типа, предназначенная для обнаружения и опознавания наземных целей, а также для обеспечения применения авиационных средств поражения по ним».