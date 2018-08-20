Истребитель Су-57 хотят вооружить новой ракетой

Истребитель Су-57 предложили вооружить новой ракетой

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя совета директоров завода-производителя Юрия Клишина. Речь идет о ракете малой дальности РВВ МД.

Как отметил собеседник агентства, такие ракеты уже имеются на вооружении у самолетов МиГ-35, МиГ-29, МиГ-25, Су-35, Су-34, Су-32, Су-30, Су-27, Су-25, Як-130.

Дальность действия РВВ МД, предназначенной для высокоманевренного воздушного боя, составляет 20 километров. Ее скорость — до 2,5 тысяч километров в час. При этом ракета может уничтожать цели на высоте от 20 метров до 20 километров.

Напомним, ранее в интернете появилось фото истребителя Су-57 с новым подвесным контейнером.