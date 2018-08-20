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Морская авиация разгромила «противника» в Крыму
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Морская авиация разгромила «противника» в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Самолеты морской авиации Черноморского флота (ЧФ) провели учения на полигоне в Крыму, поразив наземные цели условного противника, сообщила пресс-служба ЧФ.
«Экипажи самолетов отдельного морского штурмового авиационного полка морской авиации и ПВО ЧФ отрабатывают вопросы боевого применения на полигоне Опук в Крыму», — передает ТАСС сообщение ЧФ.
На первом этапе учений экипажи Су-24М и Су-30СМ провели разведку и обнаружили отряд боевых кораблей условного противника. После этого экипажи дозаправились топливом в воздухе от самолета-заправщика Ил-78 и разбомбили неуправляемыми ракетами мишени, имитирующие долговременные огневые точки условного противника.
В учениях приняли участие десять экипажей из числа отдельного морского штурмового авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота. Напомним, 16 августа в пресс-службе ЧФ сообщили, что фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота поразил ракетой комплекса «Калибр» надводную мишень впервые в акватории Черного моря.
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