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Нигер захотел купить вертолеты у России
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Нигер интересуется закупкой вертолетов и гранатометов у России 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
. Нигер интересуется покупкой у России вертолетов, а также стрелкового оружия, в том числе гранатометов, сообщил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.
Соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Нигером было подписано в ходе форума "Армия-2017".
"Проведена серьезная работа по реализации договоренностей, которые у нас есть по поставке российских вертолетов. Сегодня на повестке дня рассмотрение интересующих их тем по авиационной тематике, в области приобретения стрелкового оружия, в том числе гранатометов и боеприпасов к ним", — сказал Шугаев.
Он отметил, что год — не очень большой промежуток времени в сфере военно-технического сотрудничества, для реализации намеченных планов нужно набраться терпения. "Мы ведем с партнерами активную работу, и уверен, что выйдем на хороший результат", — резюмировал директор ФСВТС России.
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