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Россия надеется заключить контракт с Индией по С-400
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Россия надеется заключить контракт с Индией по С-400 в октябре 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Все технические и коммерческие аспекты контрактов с Индией по поставкам систем ПВО С-400 и фрегатов проекта 11356 согласованы, надеемся на подписание контракта в октябре, сообщил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
В октябре 2018 года в Индии пройдет 19-й российско-индийский саммит.
"Индия сегодня, несомненно, находится под сильным прессингом. Несмотря на то, что ее внесли в список стран, которые якобы не будут подвергаться санкциям, давление все равно продолжается. Что касается "четырехсотки", то у нас уже подготовлена вся база, чтобы этот контракт подписать. Все основные технические и коммерческие аспекты согласованы, и я думаю, что мы близки к тому, чтобы это произошло. Оба контракта до конца года мы надеемся с нашими индийскими партнерами подписать", — сказал глава ФСВТС.
Оценивая шансы подписать данные контракты в ходе российско-индийского саммита в октябре, Шугаев отметил, что "это было бы логично и красиво". "Тем более, октябрь — это уже все-таки ближе к концу года. Мы со своей стороны полностью к этому готовы", — добавил он.
Межправсоглашения по поставкам ЗРК С-400 "Триумф" и фрегатов проекта 11356 были достигнуты по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Гоа в октябре 2016 года.
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