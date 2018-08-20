Россия отказалась от вертолетоносцев

Россия отказалась строить вертолетоносцы

«Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут», — заявил глава ведомства.

Однако, по словам Мантурова, в составе ВМФ России должны находиться корабли, способные нести вертолеты. Речь идет, в том числе, об авианесущих крейсерах, которые должны быть оснащены вертолетным крылом, а также десантных кораблях, где вертолеты будут применяться как средства высадки.

В июле 2016 года сообщалось, что ВМФ России подготовил техническое задание на разработку универсального десантного корабля, аналогичного ранее заказанным во Франции вертолетоносцам типа «Мистраль». В январе 2016-го начальник управления кораблестроения ВМФ Владимир Тряпичников пояснял, что строительство такого корабля может начаться не ранее 2018 года.