Ростех покажет на «Армии-2018» «плащ-невидимку»

Ростех покажет на «Армии-2018» покрытие, делающее невидимыми солдат и технику

Госкорпорация "Ростех" покажет на форуме "Армия-2018", который пройдет в Подмосковье , созданное по заказу военных покрытие, которое меняет рисунок и цвет в зависимости от окружающей среды и в перспективе будет наноситься на военную технику и экипировку солдат. Об этом сообщил ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов.

"На "Армии-2018" Ростех покажет прототип электроуправляемого материала, который способен менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей ее среды. Покрытие может отображать изменения цвета и имитировать сложные графические изображения, вплоть до листвы, колышущейся на ветру", — сказал Чемезов.

По его словам, принцип действия покрытия будет показан на стенде Ростеха на примере прототипа шлема перспективной экипировки военнослужащих производства ЦНИИточмаш , на который будет нанесен материал. "Но возможности применения покрытия гораздо шире. Это в будущем может быть что угодно: одежда, оружие, боевая техника", — уточнил Чемезов.

Технология разработана ЦНИТИ "Техномаш" холдинга "Росэлектроника" по заказу Минобороны , уточнил глава госкорпорации. В годовом отчете "Техномаша", в частности, указывается, что компания ведет разработки органических материалов для снижения заметности в видимом диапазоне.

Чемезов отметил, что использование покрытия не требует большого объема энергии и вычислительных мощностей. По его словам, при изменении окраски не чаще, чем раз в 1,5 секунды, будет тратиться 4-20 Вт на кв. м покрытия.