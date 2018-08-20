Ещё
Ростех покажет на «Армии-2018» «плащ-невидимку»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростех покажет на «Армии-2018» покрытие, делающее невидимыми солдат и технику 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Госкорпорация "Ростех" покажет на форуме "Армия-2018", который пройдет в Подмосковье, созданное по заказу военных покрытие, которое меняет рисунок и цвет в зависимости от окружающей среды и в перспективе будет наноситься на военную технику и экипировку солдат. Об этом сообщил ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов.
"На "Армии-2018" Ростех покажет прототип электроуправляемого материала, который способен менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей ее среды. Покрытие может отображать изменения цвета и имитировать сложные графические изображения, вплоть до листвы, колышущейся на ветру", — сказал Чемезов.
По его словам, принцип действия покрытия будет показан на стенде Ростеха на примере прототипа шлема перспективной экипировки военнослужащих производства ЦНИИточмаш, на который будет нанесен материал. "Но возможности применения покрытия гораздо шире. Это в будущем может быть что угодно: одежда, оружие, боевая техника", — уточнил Чемезов.
Технология разработана ЦНИТИ "Техномаш" холдинга "Росэлектроника" по заказу Минобороны, уточнил глава госкорпорации. В годовом отчете "Техномаша", в частности, указывается, что компания ведет разработки органических материалов для снижения заметности в видимом диапазоне.
Чемезов отметил, что использование покрытия не требует большого объема энергии и вычислительных мощностей. По его словам, при изменении окраски не чаще, чем раз в 1,5 секунды, будет тратиться 4-20 Вт на кв. м покрытия.
ТАСС: последние новости
Россия и Египет проведут 20 августа заседание межправкомиссии по ВТС Минобороны РФ опровергло сообщение британских ВВС о перехвате шести Су-24 над Черным морем Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые вошел в десятку мировых производителей вооружения
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тайна черного саркофага раскрыта2
Билану поставили неутешительный диагноз79
На Украине выдвинули ультиматум США315
Главные мафиози России собрались в центре Москвы329
США пригрозили России после встречи Путина и Меркель464
Видео
00:27
Удальцов госпитализирован
Происшествия
00:09
«Нам ******»: стюардессу наказали за пошлое видео
Происшествия
05:40
Планетный джем: как схлопнется ягодная Земля
Наука Статьи
05:02
Хотел, как во Франции: парад ушел от Трампа
В мире Статьи
04:50
Вскрылась страшная правда о «побеге» Ельцина
Общество
02:26
Украина нашла способ отомстить за свадьбу с Путиным
Украина В мире
02:56
«Армату» выставят на потеху
Армия Оружие
01:03
Пассажир пережил падение под поезд в петербургском метро
Происшествия
00:38
Петросяну вынесли жесткий приговор
Шоу-бизнес
05:23
Путина позвали на новое торжество в Европе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение