«Боевые способности под большим вопросом»

Что представляет собой новая украинская крылатая ракета

Источники RT в украинском Минобороны отмечают, что «с ужасом» ожидают поставок новой ракеты, испытания которой прошли накануне в присутствии секретаря СНБО Александра Турчинова . Специалисты считают, что качество изделия, основанного, предположительно, на советских разработках 1980-х годов, будет весьма низким. По мнению политологов, говоря о достоинствах новой крылатой ракеты, украинские чиновники пытаются выдать желаемое за действительное, руководствуясь собственными политическими интересами. Что может стоять за агрессивной рекламой крылатого изделия оборонпрома Украины , выяснял RT.

Как сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, накануне в Одесской области в присутствии секретаря Совета Александра Турчинова прошли испытания новейшей украинской крылатой ракеты. Изделие, название которого не разглашается, якобы поразило морскую цель на расстоянии 100 км.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что ракеты этого класса — мощное высокоточное оружие, «способное уничтожать любые морские и наземные цели».

«Украинские крылатые ракеты могут обеспечить надёжную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая вражеские плавсредства на расстоянии до 300 км, при необходимости, даже в портах их базирования», — подчеркнул он.

По словам Турчинова, с помощью новых ракет могут также быть уничтожены и инфраструктурные объекты, в частности, «стратегические мосты и паромные переправы в случае их использования врагом для агрессии» против Украины.

Испытания высоко оценил и президент Украины Пётр Порошенко

Родом из СССР

В свою очередь, опрошенные RT эксперты полагают, что Турчинов, скорее всего, говорил о противокорабельной ракете «Нептун».

«Она похожа на российскую ракету X-35 в её первой модификации», — отметил в интервью RT военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Эту информацию подтвердил и источник RT в Минобороны Украины.

«Речь идет о ракете «Нептун», которая способна поражать флот противника», — подчеркнул он.

X-35 создавалась в 1980-х годах в СССР, а в её разработке принимали участие как российские, так и украинские предприятия. Однако из-за ряда трудностей, вызванных распадом Советского Союза, в России ракета была принята на вооружение лишь в 2003 году. Существуют её самолётная и вертолётная модификации, кроме того, она входит в арсенал корабельных ракетных комплексов «Уран» и береговых ракетных комплексов «Бал».

Алексей Леонков охарактеризовал украинский «Нептун» как продукт прерванной в 1990-х годах интеграции российских и украинских предприятий.

«Некоторое количество ракет, корпусов и двигателей осталось на Украине. Не осталось лишь головок самонаведения. Созданием головки занялась частная киевская компания, однако никакой информации об успехах на этом направлении до сих пор не озвучено», — рассказал эксперт.

Советские наработки и легли в основу новой ракеты, которую сравнивают то с недоделанным вариантом российской X-35, то с модифицированной и существенно облегчённой советской ракетой X-55.

Впервые макет противокорабельной крылатой ракеты «Нептун» — ключевого элемента противокорабельного ракетного комплекса — был показан на киевской выставке «Оружие и безопасность—2015». А в январе этого года в присутствии Турчинова уже проходили испытания крылатой ракеты, в которой эксперты опознали всё тот же «Нептун».

14 августа при посещении конструкторского бюро «Луч», занимающегося разработкой крылатой ракеты и украинского комплекса РСЗО «Ольха», Александр Турчинов заявил, что украинские ракеты «по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства».

Однако ещё один источник RT в Вооружённых силах Украины отметил, что военные от нового изделия оборонной промышленности страны «не ждут ничего хорошего».

«Качество вооружения, которое нам поставляется, оставляет желать лучшего. Инновационные разработки не летают, не стреляют и регулярно ломаются. Мы с ужасом ожидаем поставки этих ракет. Пока дату нам не сообщили», — сообщил собеседник RT.

Проблемная ракета

Алексей Леонков считает, что бравурные заявления Турчинова не соответствуют реальному положению дел.

«Испытания украинской ракеты проходили на дальность до 100 км, а первая версия Х-35 летает до 120—130 км, — уточнил эксперт. — У тех же модификаций Х-35, что сейчас стоят на вооружении России дальность полёта составляет 260 км».

Кроме того, детали испытаний, озвученные побывавшими на них украинскими экспертами, свидетельствуют, что проблема с головкой самонаведения до сих пор не решена.

«На ракете были установлены все ключевые системы, за исключением головки самонаведения и боевой части», — отмечает в своём Facebook директор украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Ещё одна проблема украинской крылатой ракеты — это то, что она вряд ли сможет поражать объекты, расположенные дальше 100 км, так как у неё не получится точно выйти в район захвата цели, подчёркивает Алексей Леонков.

«У меня есть сомнения по поводу их готовности поражать цели на расстоянии 300 км, — говорит эксперт. — Есть один важный фактор при стрельбе ракеты в загоризонтную даль, на дальность 300 км — это обеспечение целеуказания».

В России, например, крылатые ракеты наводят на цель либо авиационные комплексы ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) — самолёты А-50, либо спутниковая система МКРС «Легенда». У Украины нет ни того, ни другого.

Алексей Леонков рассказал, что ранее поступали сведения о том, что на украинские крылатые ракеты поставят GPS американского производства и Пентагон якобы должен поделиться с ВСУ секретными кодами доступа к военной GPS. Однако никаких подтверждений того, что Киев получил эти коды, нет.

В таких условиях украинская ракета не сможет применяться против удалённых морских целей, навести на которые её будет просто невозможно.

«Боевые способности этой ракеты под большим вопросом. У них получилась ракета, обеспечивающая примерное поражение целеуказанием по земле, когда наводчик сидит недалеко от цели и обеспечивает необходимые координаты», — отмечает Леонков.

В таком случае, подчёркивает эксперт, эта ракета становится неким подобием оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У», но значительно ему уступает по боевой части.

Масса БЧ «Точки-У» — 482 кг, из них 162,5 кг составляет масса взрывчатого вещества (в осколочно-фугасной ГЧ). Общая же масса боевой части X-35 — 145 кг.

О возможных сложностях, связанных с эксплуатацией украинской новинки, говорит и источник RT в Минобороны республики.

«Насколько мне известно, у КБ «Луч» длительное время были проблемы с двигателями. Насколько эта ракета будет эффективна в реальных боевых действиях — сложно сказать. К тому же, она дорогая в производстве», — подчеркнул собеседник RT.

Украинская оппозиция также довольно прохладно отзывается о «Нептуне». Источник RT в партии «Самопомощь» заявил, что с трудом представляет как его «можно использовать против российского флота».

«Эти ракеты годятся только для того, чтобы торжественно их провести на параде по центру Киева», — заключает он.

Ещё одна проблема украинского «Нептуна» — перспективы его массового производства в условиях кризисной ситуации в украинской оборонке.

«Скорее всего, до серийного производства не дойдёт, — считает Леонков. — Чтобы его запустить, нужны капитальные вложения, но у Украины таких денег нет, и я сомневаюсь, что эта ракета привлечёт внимание зарубежных инвесторов».

«Нептун» против моста

Однако остаётся ещё теоретическая возможность применения ракет «Нептун» против неподвижных объектов инфраструктуры. В частности «стратегических мостов», о которых говорил 17 августа Александр Турчинов.

«Мост, который беспокоит Турчинова, — это, конечно же, Крымский мост, хотя у него хватило здравомыслия прямо его не называть, иначе бы это имело тяжёлые политические последствия не только для самого Турчинова, но и Украины в целом», — отметил в интервью RT политолог Александр Асафов.

С этой точкой зрения согласен и директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов

«Турчинов — представитель «партии войны», который поддерживает свой образ за счёт такого рода заявлений», — подчеркивает эксперт.

По его словам, подобные высказывания украинского чиновника вполне могут стать «поводом для привлечения его к уголовной ответственности как подстрекателя».

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против американского журналиста Тома Рогана, призвавшего разбомбить Крымский мост. Сам Турчинов в июне называл мост «серьёзной угрозой для Украины».

Однако, как отмечает Алексей Леонков, крылатая ракета Турчинова вряд ли представляет опасность для инфраструктурного объекта, связывающего Крым с Керченским полуостровом.

«Для того, чтобы уничтожить какое-либо капитальное сооружение, — нужно обладать боевой частью соответствующей мощности и головкой самонаведения, — отмечает эксперт. — Мощности не хватает, с головкой тоже проблемы».

Кроме того, эксперт напомнил, что Крымский мост надёжно защищён системами ПВО.

«Если ракета будет маневрирующей, то её будут сбивать многоканальные комплексы, такие как ЗРК «Тор», а если она не сможет маневрировать, то её можно будет сбить из переносного зенитно-ракетного комплекса, так как летит она на дозвуковой скорости», — пояснил Леонков.

Как считает Александр Асафов, руководство Украины пока не готово к агрессии, хотя и «очень бы её хотело».

Собеседник RT в украинском Минобороны предположил, что руководство страны вряд ли рискнёт применить новую ракету против России, «иначе получит мощный ответ».

Бизнес и политика

В то же время источник RT в партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» связал продвижение Александром Турчиновым новой крылатой ракеты с бизнес-интересами власть имущих.

«Производство вооружения — выгодный для руководства страны бизнес. С одной стороны, он позволяет продемонстрировать населению мощь армии даже при её отсутствии, а с другой — неплохо заработать», — говорит собеседник RT.

По словам Дениса Денисова, за агрессивной риторикой Турчинова в адрес России стоят политические мотивы — приближение выборов в Верховную Раду , которые должны пройти в следующем году.

В прошлом секретарь СНБО входил в состав партии Юлии Тимошенко, но в 2014-м году перешёл во «Фронт перемен» Арсения Яценюка . Однако теперь у этой партии немного шансов пройти в новую Раду, и Турчинов находится в поиске новых покровителей, разыгрывая антироссийскую карту.

«Поэтому ему постоянно надо делать громкие заявления, чтобы быть востребованным, и либо возглавить, либо войти на первых позициях одну из групп, которая пройдёт в парламент», — подчеркнул Денисов.

По словам Александра Асафова, сейчас в «горячий политический сезон» все украинские политики стараются заполнить собой медийное пространство.