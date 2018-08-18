Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» покинул порт Судан

"СКР завершил программу делового захода в порт Судан. За время трехдневной стоянки российские военные моряки провели необходимые регламентные работы и осмотр корабля. В настоящее время "Ярослав Мудрый" вышел в море и взял курс в направлении Суэцкого канала", — рассказал он.

Мартов добавил, что в африканском порту моряки пополнили необходимые запасы воды и продовольствия, а часть экипажа, свободная от несения дежурства и вахты, побывала на берегу.