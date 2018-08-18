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«Ярослав Мудрый» покинул порт Судан
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Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» покинул порт Судан 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сторожевой корабль (СКР) Балтийского флота (БФ) "Ярослав Мудрый" завершил программу делового захода в порт Судан и взял курс в направлении Суэцкого канала, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по БФ Роман Мартов.
"СКР завершил программу делового захода в порт Судан. За время трехдневной стоянки российские военные моряки провели необходимые регламентные работы и осмотр корабля. В настоящее время "Ярослав Мудрый" вышел в море и взял курс в направлении Суэцкого канала", — рассказал он.
Мартов добавил, что в африканском порту моряки пополнили необходимые запасы воды и продовольствия, а часть экипажа, свободная от несения дежурства и вахты, побывала на берегу.
Корабль "Ярослав Мудрый" отправился в дальний поход из Балтийска 15 апреля. Основными задачами в рамках похода корабля являются демонстрация Андреевского флага, выполнение задач в соответствии с планами боевой подготовки, а также обеспечение безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива и Африканского рога.
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