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В ДНР испытали новый боеприпас для «Чебурашки»
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Видео: В ДНР испытали новый боеприпас для РСЗО «Чебурашка» 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Официальный сайт ДНР
В интернете появился видеоролик, на котором запечатлены испытания нового боеприпаса для реактивной системы залпового огня "Чебурашка", созданной в ДНР.
Как сообщает телеканал "Звезда", реактивный снаряд относится к категории осколочно-фугасно-зажигательных и предназначается для уничтожения легкобронированной техники и живой силы противника.
На видео показано, как военнослужащие устанавливают снаряд для испытаний в поле. После этого происходит его подрыв. Судя по видео самого взрыва и появившейся после него воронки, боеприпас оказался довольно мощным.
Во время тестирования оценивалось фугасное и осколочно-зажигательное воздействие снаряда. В частности, с помощью специальных стендов, расставленных у эпицентра взрыва, определялась плотность осколочного поражения.
"Как ни приседай, все равно кирдык", — прокомментировал результаты теста один из испытателей.
"Чебурашка" может поражать противника на расстоянии до 9,6 километров. Калибр этой системы залпового огня составляет 217 миллиметров. РСЗО имеет 64 направляющих, установленных на колесном шасси КрАЗ.
Также сообщается, что из-за определенных особенностей конфликта в Донбассе, разрабатываемые в ДНР системы залпового огня отличаются от "Градов" и "Ураганов", созданных в СССР.
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